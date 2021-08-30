日男打「混異物」莫德納疫苗亡！　老父自責泣訴：是我勸他去打的

▲日本多個接種站的莫德納疫苗（Moderna）傳出瓶內有不明異物。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本多個接種站的莫德納疫苗（Moderna）傳出瓶內有不明異物，當局緊急停止施打後，仍有2名30多歲男性在接種受汙染的莫德納疫苗後死亡。其中一名男性的父親受訪時自責表示，當初自己打完疫苗後也力勸兒子去接種，「他三個月前才剛換了新車，說要等疫情穩定之後，再帶著全家人去旅行。」

日本近日有一批莫德納疫苗在接種站準備施打時，被發現瓶內含有異物，當局隨即下令停止施打同工廠、同時期製造的3個批次莫德納疫苗；但厚生勞動省28日表示，有2名30多歲的男性本月接受第二劑同批莫德納疫苗後死亡，目前詳細死因仍待調查。

其中一名死者是住在廣島的30歲男性，他在7月18日透過企業接種施打了第一劑疫苗，接著在本月22日接種了第二劑，施打完隔天因發燒超過40度而請假，吃完退燒藥後24日恢復正常上班。男子62歲的母親表示，他當天吃完晚餐後就回房休息，沒想到25日早上準備去叫醒還躺在床上的兒子時，才發現他已經失去呼吸心跳。

▲日本從6月起受理1000人以上的企業申請進行職域接種，圖為日本環球影城員工接種。（圖／達志影像／美聯社）



男子的父親自責地表示，他6月施打完疫苗後，就力勸兒子有機會的話就快去打疫苗，「是不是因為他聽了我說的話，才趁著企業接種時跑去打疫苗。」父親還說，兒子大概在3個月前才換了一台空間較大的新車，「他說等新冠肺炎疫情穩定下來後，要帶著大家一起去旅行。」

不過，目前還不清楚男子過世的原因是否和疫苗有關，他的父親也表示，「我知道疫苗對於預防感染的效果，我不知道兒子死亡的原因，我不會怨恨任何人，我認為不好的是新冠病毒。」

根據統計，截至目前為止，在163萬劑問題疫苗中，已經有超過50萬劑被施打。目前正在緊急調度替代用疫苗給受影響的接種站。替莫德納代工疫苗的西班牙製藥廠ROVI發表聲明表示，疫苗受汙染的原因可能是出在生產線上，未來願意配合調查。

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