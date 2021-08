義大利20層高樓火災　烈焰貫穿整棟！住戶驚：外牆如奶油般融化

▲義大利米蘭20層樓高住宅發生大火。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

義大利城市米蘭29日一棟20層樓住宅大樓發生火災,火勢在數分鐘內迅速擴散,從高樓層往下燒,烈焰貫穿整棟樓,外傳一度有人受困,所幸最終無人喪命,僅20人吸入濃煙接受治療。然而當時整棟樓猶如「火炬」般狂燒,住戶透露,還以為外牆使用的是防火建材,沒想到遇火就像奶油般融化。

No injuries reported after a high-rise fire spread rapidly through a 20-story residential building in Milan, Italy.



The city’s mayor said firefighters were kicking down doors, apartment by apartment, to make sure there were no victims. https://t.co/B2kYnc5YOC pic.twitter.com/cucs2Si9Vf