浪漫野餐出人命！20歲女遭流浪狗「恐怖撕咬」慘死　男友獨自逃出

▲20歲女大生遭遇兇猛的流浪犬，卻無奈逃跑不及，慘遭咬死。（示意圖／pixabay）

記者張寧倢／編譯

義大利20歲女大生西蒙娜（Simona Cavallaro）於26日和男友與一群朋友到郊外休憩區野餐，結束後情侶倆決定在周邊的松樹林裡散步，沒想到卻遇到成群的流浪犬襲擊，儘管他們掙扎、試圖逃跑，最終卻只有男友成功逃到一處廢墟中，等到警方接獲男友報案趕來時，西蒙娜已經遭嚴重撕咬，送醫不治。

根據英國《太陽報》報導，死亡的20歲大二女學生西蒙娜，是當地知名珠寶店老闆艾菲歐（Alfio）再婚後生下的其中一名雙胞胎女兒，26日她和同齡男友與一群朋友們前往鄉間小鎮蒙特菲奧里諾（Monte Fiorino）野餐，結束後情侶倆決定到周邊松樹林散步閒逛，卻遇到一群流浪狗朝他們發動攻擊，男友事後向調查的憲兵表示自己很怕狗，所以一看到狗衝過來就叫西蒙娜快逃。

沒想到，情侶兩人逃跑的方向不同，男友看到一個廢棄的棚屋，便跑進去躲藏其中，還拿了木棍防身，同時打電話報警求救。然而，女友西蒙娜卻在試圖逃往車內的過程中，不幸遭到浪犬追上，成群流浪犬猛烈攻擊之下，造成她背後和腿上嚴重撕裂傷，警方趕到現場時目睹西蒙娜身上全是恐怖撕咬傷勢，送醫後仍不治身亡，而男友本人則無大礙。

經過5小時的屍檢結果出爐，發現身上留有的傷痕、指甲中的狗毛顯示西蒙娜試圖與狗對抗。目前軍方在獸醫協助下捕獲了 12隻浪犬，其中8隻需要注射鎮靜劑，犬隻將托管於當局收容所，預計能透過狗毛的DNA確定她生前是遭哪幾隻流浪狗攻擊。

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