快訊／美證實5枚火箭炮朝喀布爾機場發射！　防禦系統成功攔截

▲火箭炮飛越喀布爾上空。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

根據《法新社》最新消息指出,阿富汗首都喀布爾在30日上午有多枚火箭砲從上空飛過.目前不清楚是否造成人員傷亡。有當地記者指出,火箭炮的目標是喀布爾機場,但在半空中爆炸後,炸彈碎片散落在民宅各處。

CNN更新消息指出,美國官員透露當時約有5枚火箭砲朝著機場發射,但是被安裝在機場周圍的反火砲與反迫擊砲(C-RAM)防禦系統成功攔截,目前已知沒有造成任何人員傷亡。

《今日印度》則表示,火箭炮發射後成功被防禦系統攔截,炸彈殘骸掉落在機場附近的阿斯帕廣場(Aspha Square)並燃起熊熊火焰,吸引許多民眾圍觀。最新消息指出,火箭炮是從位在喀布爾Lab Jar Khairkhana十字路口Khorshid私立大學附近的一輛汽車向機場發射。

Third Footage- Rockets were fired through this vehicle toward Kabul airport pic.twitter.com/ACCe7IFANj

目前位在喀布爾的自由記者Bilal Sarwary在推特發文指出,在30日上午6時40分左右,有至少兩枚火箭彈從Laab-E Jaar朝著喀布爾機場發射,但最後在半空中直接爆炸,炸彈碎片散落在附近艾莉亞鎮(Arya township)附近民宅,目前不清楚是否造成人員傷亡。

Residents in Kabul’s Arya Township “ Rockets were fired towards the Hamid Karzai international airport but exploded in the air and shrapnel’s fell like drops of rain on Arya township.” pic.twitter.com/IBnRnuN1Mc