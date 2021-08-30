塔利班執政　榜首女大生哭了：我是最幸運也最倒楣的人

▲阿富汗20歲考生巴蘭當上榜首。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

阿富汗大學入學考試上周也放了榜，大考榜首的20歲考生巴蘭（Salgy Baran）開心落下眼淚，直言那感覺就像是有人把全世界都送給她。然而在她喜極而泣之際，猶如蒙上一層陰影，因為塔利班已經接管阿富汗，「我想我是最幸運的人，也是最倒楣的人。」

綜合路透等外媒報導，住在阿富汗首都喀布爾的巴蘭，過去這幾個月來一直把自己關在房間讀書，甚至有時還忘了吃飯。到了放榜的那一刻，她欣喜若狂，知道自己的努力有了回報。

「這就好像有人把全世界都送給我」，巴蘭透露，她的母親高興落淚，她也跟著哭了。然而在她突然想起塔利班15日攻占喀布爾的現實後，放榜的喜悅突然轉變為擔憂，「我們面臨著一個非常不確定的未來，還要想著接下來會發生什麼事，我想我是最幸運的人，也是最倒楣的人。」

▲巴蘭多個月下來把自己關在房間讀書，最終奪得榜首。圖為巴蘭的考試證書。（圖／路透）

文中提到，近三分之二的阿富汗人年齡在25歲以下，整整一個世代的人沒有塔利班當年統治的記憶，他們已經習慣手機、流行音樂等的生活。如今他們只能從老一輩長著中得知當年所發生的事情，也就是嚴格的伊斯蘭法律，禁止女孩上學、禁止婦女工作，且會執行公開處決。

而這樣的生活模式也讓年輕一代感到擔憂，深怕原先擁有的自由被剝奪。21歲畢業生納比（Sosan Nabi）直言，早已為自己制定未來10年的目標計畫，「但在短短一周內，他們接管國家，在24小時內奪走我們所有希望，從我們眼前奪走夢想，這一切全都白費。」

26歲的賈維德（Javid）在塔利班接管阿富汗的那一天，匆忙趕回家，刪除所有與國外組織、政府的所有訊息，特別是與美方來往的電子郵件及社交媒體訊息，到後院把美國贊助計畫文件複印本一把火燒了，親手摔碎獲得的玻璃獎盃。

▲塔利班奪權後，試圖透過更溫和的對外做法以換取國際承認。（圖／達志影像／美聯社）

依據塔利班高等教育代理部長哈卡尼（Abdul Baqi Haqqani）的最新說法，將允諾女性接受大學教育，但將依據伊斯蘭律法，安全接受高等教育，所以會禁止男女混合的環境，也就是必須男女分班。但外界對於塔利班所承諾的改變，許多人都感到質疑。

剛通過大學入學考試的18歲女孩塔米姆（Elaha Tamim）則說，「我在一個自由的環境中長大，可以上學、可以外出……聽到我母親講述當年（在塔利班統治下）的痛苦，那些故事很可怕。」

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