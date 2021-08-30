丹麥全面取消防疫限制！　PTT鄉民狂讚：只有台灣在堅持清零

▲逐漸解封的丹麥街頭已開始出現人潮。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

全球新冠疫情依舊嚴峻，北歐國家丹麥近日卻喊出要在9月起全面解除防疫限制。新聞曝光後，台灣論壇PTT上的鄉民們也熱烈討論，有人狂讚「大家遲早都要這樣做的」、「遲早要開放的」，但也有人認為需要借鑒以色列和英國開放後疫情反彈的先例，小心防疫。

英國《衛報》日前報導，丹麥衛生部長赫尤尼科（Magnus Heunicke）27日宣布，由於疫情已得到控制，且完整接種2劑疫苗的人口高達71%，認定「新冠病毒不再對社會構成嚴重威脅」，因此決定將在9月10日之前解除現行所有防疫限制。

▲PTT網友就「丹麥解封」進行討論，下同。（圖／翻攝自PTT）

有鄉民最近在PTT上po文就此事進行討論，引發不少鄉民熱議。大部分網友對丹麥的決定相當認可，認為「遲早要開放的」、「不可能永遠鎖國」、「打完就放推啊，合理啦」、「現在只有台灣人還在堅持要清零了吧」、「遲早風向都是共存」、「物競天擇啊」。

不過，也有網友持反對意見，並舉以色列和英國開放後疫情反彈為例，認為政府急著解封並非明智之舉，「以色列幾個月前好像也解除防疫措施，現在不知道怎麼樣了」、「英國疫苗覆蓋率也不低，但死人也不少欸」、「你知道得病後終生後遺症嗎？」、「死亡率降到跟流感一樣再說有的沒的」。

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