家人跑UE莫名遭羞辱！客人開噴「有沒有腦」還1星負評　網揪盲點

▲外送員常遇到奧客莫名開罵。非當事人。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者黃可昀／綜合報導

家人跑外送兼職，卻莫名被客人惡言相向，做兒女的看了當然很心疼！一名女子抱怨，家人昨天跑了整天外送，晚上一張單卻讓心情差到谷底，按照流程送餐、傳訊息告知，卻沒來由地遭客人羞辱，還被留1顆星負評。

原PO在Dcard貼出對話，家人昨天晚上約8時20分送達餐點，先是傳了一句預設訊息「我已經抵達」，客人回應「照指示」，家人一看備註欄寫著「放在門口、放置外送區」便按照指示擺放，想不到客人突然蹦出一句「中文不難，難在有沒有腦」，還給了1顆星的負評，家人頓時一頭霧水，也被這句羞辱意味十足的回覆中傷。

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▲家人跑外送被羞辱。（圖／翻攝自Dcard）



原PO得知後相當憤怒，「家人不想起爭執就沒回覆對方，只是也回給了負評」，她不斷思考家人究竟做錯哪一步，使得客人需要口出惡言，「自己也是服務業，知道客人百態，只是發生在家人身上特別心疼罷了。」

▲客人備註放門口，雙方認知有落差。（圖／翻攝自Dcard）



一名網友留言，這位客人講話確實很過分，但看起來是雙方溝通出問題，客人或許以為外送員傳訊息是要請他出來拿，才想說自己有備註放門口，外送員卻沒仔細看；原PO家人則是出於好意，想提醒客人餐點已經抵達，沒想到造成誤解。

其他人留言，「我都是打：餐點已經按照指示放在指定地點了喔謝謝」、「客人的語氣是真的很差，但外送員也可以有更明確的回覆」、「就是傳個已抵達才知道要出門去拿餐點不是嗎？怕放太久餐點不好吃外送員好心提醒也不行」、「如果你只按一次正常人大概會覺得只是在提醒，但看你切掉的部分肯定不只按一次，看起來就像沒看備註又催人出來拿。」