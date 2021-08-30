才和塔利班喝完茶…阿富汗歌手遭「開槍爆頭」　最後表演身影曝光

▲阿富汗民謠歌手安達拉比（Fawad Andarabi）。（圖／翻攝自推特／@BamiyanLove ）

記者張方瑀／綜合報導

塔利班掌權後曾表示，會赦免所有曾和美軍合作過的人，也不會對無辜人民展開報復，但如今又傳出，有一名知名的阿富汗民謠歌手在自家農場遭射殺，讓各界對塔利班保護和平的承諾再度打上問號。

根據《美聯社》報導，住在喀布爾以北約100公里處巴格蘭省（Baghlan）的民謠歌手安達拉比（Fawad Andarabi）27日在自家農場中，被塔利班成員開槍射中頭部身亡。他的兒子賈瓦德（Jawad）說，塔利班15日占領巴格蘭省後，還曾經到父親家跟他喝茶聊天，沒想到卻突然翻臉射殺。

#AFG “Fawad Andarabi a local singer was shot dead by Taliban in Kishaan village in Andarab district in Baghlan province.” Multiple residents from Anadarab tells me. pic.twitter.com/6UWKrRWanw — BILAL SARWARY (@bsarwary) August 28, 2021

安達拉比身亡後，他的表演影片也在推特上被廣傳。影片中的安達拉比彈奏著傳統樂器吉恰克（ghichak），口中唱著他的家鄉、他的同胞和整個阿富汗民族，「世界上沒有一個國家像我的祖國一樣，我們是一個自豪的民族，這裡有我們美麗的山谷，也是我們曾祖父母的故鄉。」

Another song of slain folk-singer, Fawad Andarabi, who has been brutally murdered by the Taliban yesterday in Kishnabad village, #Andarab of Baghlan. pic.twitter.com/4qHFIr3NBy — Bamiyan | بامیان (@BamiyanLove) August 28, 2021

賈瓦德說，「父親是無辜的，他只是一個帶給大家快樂的歌手。」賈瓦德希望能夠替父親伸張正義，當地塔利班委員會也承諾，將會嚴懲殺害安達拉比的兇手。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）則說，他不清楚這件事，但會進行相關調查。

安達拉比被殺害的事件也引發國際關注，聯合國文化權利問題特別報告員貝農（Karima Bennoune）表示，她對安達拉比之死深表關切，「我們呼籲各國政府要求塔利班尊重藝術家的人權。」國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnes Callamard）則痛批，「2021年的塔利班和2001年不寬恕、暴力、壓迫的塔利班是一樣的。」

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