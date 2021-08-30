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墳墓「40座→1000座」只花2個月！　正妹忍淚見證城市悲傷角落

▲▼馬來西亞吉隆坡一處墓園，40座墳墓2個月後變成1000座。（圖／翻攝Twitter@SharonJessy）

▲馬來西亞吉隆坡一處公墓，原本只有大約40座墳墓，2個月的現在卻暴增至1000座。（圖／翻攝Twitter@SharonJessy）

記者吳美依／綜合報導

全球新冠肺炎疫情仍在擴散，馬來西亞女網友雪倫（Sharon Jessy）表示，她的公寓附近有一座公墓，今年6月以前大約只有40座墳墓，但只經過短短2個月，如今卻暴增至1000座，而且此數字仍在成長中。她將照片分享至推特，引發大馬網友高度關注。

《中國報》報導，此公墓位於吉隆坡的敦依斯邁花園（Taman Tun Dr Ismail），雪倫從公寓窗戶望出去，就可以看見，不僅「每天都聽見救護車鳴笛的聲音」，還能看見工作人員穿著全套防護衣，挖掘墓穴、埋葬遺體。她認為，許多人日益忽略疫情嚴重性，因此希望藉由這張照片，引發關注討論。

▲▼馬來西亞吉隆坡一處墓園，40座墳墓2個月後變成1000座。（圖／翻攝Twitter@faezlee、@de_layler）

▲公墓去年3月29日（左圖）仍有大片土地尚未使用，如今每天都能看見遺體下葬。（圖／翻攝Twitter@faezlee、@de_layler）

▲▼馬來西亞吉隆坡一處墓園，40座墳墓2個月後變成1000座。（圖／翻攝Twitter@hyadZR）

▲公墓今年3月4日的景象，仍有大片土地還沒使用。（圖／翻攝Twitter@hyadZR）

網友們紛紛留言，「對前線工作人員致上最高敬意」、「這是我兒子埋葬的地方，當時還有很多空位，他現在不會那麼孤單了」、「這真是令人心碎的悲劇，我的心好像在淌血」、「這場疫情究竟什麼時候才會結束？」

不少附近居民也貼出自己拍攝的照片指出，去年3月29日及今年3月4日時，疫情還沒有那麼嚴峻，公墓的土地上長滿雜草，仍有大片面積尚未使用。其中一名網友表示，他每天看見墳墓數量越來越多，內心也感到非常衝擊，所以非常肯定雪倫說出真相的勇氣。

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