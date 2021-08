2歲女童慘死！美軍無人機轟炸ISIS-K　9名大家庭平民身亡

▲空襲轟炸現場,汽車焚毀只剩骨架。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美軍29日在阿富汗首都喀布爾出動無人機,成功空襲一輛準備前往國際機場引爆的汽車,炸死車上多名自殺炸彈客。美軍中央司令部先前指出無人機擊中目標後,未傳出平民傷亡,但據最新消息,一個阿富汗大家庭中總共有9人死於這場空襲。

美軍無人機空襲成功炸毀滿載自殺炸彈客的汽車,但因地點在平民住宅區,爆炸連帶波及造成9名平民死亡,死者親戚告訴CNN,其中包括6名孩童,最年輕的是只有2歲的女童。

親戚表示炸彈殺死了他40歲的哥哥札馬瑞(Zamaray)、30歲的納西爾( Naseer)、20歲的納米爾(Zameer)、10歲的費薩爾(Faisal)、9歲的法瑞德(Farzad)10歲的阿爾敏(Armin)、3歲的班雅明(Benyamin)、2歲的阿雅特(Ayat),以及2歲的蘇馬雅(Sumaya)。他痛哭表示這些人都只是尋常人家,不是恐怖組織伊斯蘭國(ISIS),而他們就待在家族的家中,沒想到死劫就這樣找上門。

▲▼除了恐攻炸彈客的座車外,還有一輛座車內有3大1小平民死亡。(圖/達志影像/美聯社)

CNN得到美國政府的證實,轟炸地點就在「Khaje Bughra」社區;美國中央司令部最初表示無已知平民傷亡,後來改口表示已經可能有平民傷亡。

一名自稱是阿哈德(Ahad)的男人說他是死者家族的鄰居,事發後所有鄰里都趕來救火幫忙,但很快就看見屋內至少5到6人已經死亡,「他們被炸成碎塊,另外還有2個人受傷。」

阿哈德指出空襲時間是29日當天傍晚5點,當時他正要回家,聽到砲彈的呼嘯聲和一聲爆炸巨響後,他趕緊找地方躲避,等確定轟炸平息後才趕回家救人。

美國軍方在聲明中指出,空襲成功後,目標汽車還發生第二次爆炸,可能表示車內載有大量爆裂物。事發後迅速趕到現場的一名在地記者告訴CNN,儘管不知道車內裝的是什麼東西,但威力大到車子已經面目全非,全部都燒到只剩下骨架。

該名記者因安全問題選擇匿名,他據死者家屬指出當時有2輛車停在家中,其中一輛車正坐著一名父親和他的3個孩子,他們原本要去參加家族活動,卻直接在原地被炸死。

US Air Strike in Kabul:

2 parked vehicles destroyed, house damaged, at least 9 dead including innocent childrens #Kabul #Afghanistan #KabulBlast pic.twitter.com/Khi4yCC2Y8