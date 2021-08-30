只有中國國藥疫苗！　阿聯酋下令「追打第三劑」：其他廠牌不用





▲中國國藥疫苗因可參照數據太少，資訊不透明的情況下效力屢遭懷疑。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國首都阿布達比政府於29日下令，所有接種中國國藥（Sinopharm）疫苗超過6個月的人，必須在9月20日之前追打第三劑；官方通告還補充，接種其他疫苗的人，沒有追打第三劑的需要。

美聯社報導，阿聯酋（UAE）在今年稍早成為全球第一個正式提供第三劑疫苗追打的國家，因為政府接獲許多國藥疫苗接種者的要求，他們擔心疫苗的效力不夠，需要再補一針才行。

阿布達比（Abu Dhabi）政府於是從今年夏天開始祭出嚴格措施，29日更進一步明確規定，接種2劑國藥疫苗的人，不再被視為「完全接種者」，即日起也被禁止進入公共場所如百貨公司、學校和健身房，只有追打完第三劑的人才能進入。

阿聯酋國內近來對於國藥疫苗防疫效力的疑問愈來愈多，加上除了一些基本數據外，有政府背景的國藥只提供相當稀少的公開數據，再次被抨擊缺少透明度，讓接種者無法清楚知道效力究竟為何。不過目前國藥在中國國內廣泛施打之外，阿聯酋的疫苗覆蓋率快速提高也是因為施打了大量的國藥疫苗。

起初阿布達比只為民眾施打國藥疫苗，但近幾個月開始開放輝瑞BNT的選項。阿聯酋國內有許多來自非洲、東南亞和中東的廉價勞工，他們幫助推動阿聯酋的經濟，其中絕大部分人接種的都是國藥疫苗。

阿聯酋疫情自今年1月開始已明顯降溫，但每日新增確診仍有1000例左右，遠比去年還高，而且還是在目前已有超過75％人口完全接種的情況下。