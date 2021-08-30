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世界怕爆！比長賜更大「長範輪」通過蘇伊士　運河管理局獻花

▲▼長範輪（Ever Ace）通過蘇伊士運河。（圖／翻攝自Twitter／@SuezAuthorityEG）

▲長範輪通過蘇伊士運河。（圖／翻攝自Twitter／@SuezAuthorityEG）

記者王致凱／綜合報導

長榮海運最新巨型貨輪「長範輪」（Ever Ace）28日首次通過蘇伊士運河，是通過該運河的最大型貨輪。蘇伊士運河管理局當天特別向長範輪船長獻花、轉交紀念品，並且透過推特分享照片和影片。由於長榮海運旗下另一艘巨型貨輪長賜輪（Ever Given）先前曾在通過蘇伊士運河時發生擱淺事故，因此這次比長賜輪大一號的長範輪此次通過運河也特別受到外界矚目。

長範輪是長榮海運最新、最大的貨櫃輪，船長400公尺、船寬61.5公尺，載重噸約22.5萬噸，裝載能力達2萬3992 TEU，也就是最多可裝載2萬3992個20呎標準貨櫃。

蘇伊士運河管理局透過推特表示，就裝載能力而言，長範輪超越韓新遠洋（HMM）旗下的Algeciras級貨櫃船，成為通過蘇伊士運河的最大貨櫃船。運河管理局局長雷比（Osama Rabie）見證長範輪此次通過運河，並且指示兩名船長和引水人登輪轉交紀念品，向長範輪表達歡迎之意。

蘇伊士運河管理局說，此次長範輪順利通過運河，體現蘇伊士運河有能力接納當代與未來的巨無霸貨櫃輪，運河有信心讓全球所有貨櫃輪船隊都能安全且快速往來東西方航路。

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