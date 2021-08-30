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美軍8／31完全撤離　白宮顧問：塔利班仍會讓「這些人」安全離開

▲▼阿富汗喀布爾機場外8月26日聚集大批民眾向美軍出示他們手中的文件。（圖／路透）

▲白宮國安顧問在節目上表示：即使美軍完全，「塔利班會繼續讓美國人和其他人安全離境」。（圖／路透）

文／中央社 

美國國家安全顧問蘇利文在預定今天播出的電視專訪中說，拜登（Joe Biden）政府預期，在美軍下週完全撤離阿富汗後，當地掌權組織塔利班會繼續讓美國人和其他人安全離境。

蘇利文（Jake Sullivan）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時表示：「塔利班（Taliban）私下和公開都表達過他們會安全放行。

蘇利文今天另接受福斯新聞台（Fox News）訪問時說，有些美國人選擇在8月31日撤離任務期限後繼續留在阿富汗，但「他們不會被困在」當地，美國有「一套機制讓他們出來」。不過他未做出進一步說明。

路透社報導，塔利班取得阿富汗大部分地區的控制權後，美國總統拜登訂下8月31日美軍撤出期限，因此美軍即將結束在阿富汗首都喀布爾（Kabul）的撤離任務。

但在喀布爾機場外26日發生爆炸案、造成13名美軍和多名阿富汗人死亡後，可能再有攻擊事件威脅，使得美軍撤離工作更加困難。

根據哥倫比亞廣播公司節目「面對全國」（Face the Nation）發布的訪問紀錄，蘇利文說：「8月31日過後，我們將確保任何美國公民、任何合法永久居民都能安全通關。」

他還表示：「而且沒錯，我們將確保協助過我們的阿富汗人安全通關，在8月31日後繼續出境。

這可能暗示華府和塔利班將保持某種形式合作。曾在1996至2001年統治過阿富汗的塔利班，當年正因庇護2001年911攻擊事件主謀蓋達組織（al Qaeda）成員，而遭到美國報復推翻下台。

蘇利文還說，美方目前計畫是，9月1日在阿富汗不再有大使館持續運作。

蘇利文又說，美國考慮採取更多空襲和「其他任務」來報復26日的攻擊行動。伊斯蘭國（IS）在阿富汗的分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）宣稱犯案，造成阿富汗美軍10年來最多人死亡。

蘇利文表示，美國官員相信，在阿富汗的相關恐怖組織並無策劃境外攻擊的進一步能力。

蘇利文接受福斯新聞訪問時，也尋求安撫仍在阿富汗且未來充滿不定性的美國人和他們的盟友。他說：「塔利班對我們做了承諾。…我們也有籌碼要求他們履行這些承諾。」

法新社報導，蘇利文並未進一步說明所謂的籌碼。不過，美國和其他國家已凍結價值數以十億計美元的阿富汗政府資產。

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