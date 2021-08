▲阿富汗喀布爾機場外日前才剛發生連環爆炸恐怖襲擊。(圖/達志影像/美聯社)



記者王致凱/綜合報導

阿富汗首都喀布爾29再傳爆炸,阿富汗媒體TOLOnews快訊報導說,在喀布爾聽見強烈爆炸聲,發生爆炸的地點在喀布爾機場附近,但目前並不清楚爆炸原因,也不清楚是否有人員傷亡。

俄羅斯塔斯社則報導說,有火箭彈襲擊喀布爾民宅,但目前沒有更多資訊。網傳短片顯示,在喀布爾一處住宅區疑似遭火箭彈攻擊,現場冒出濃煙。

Updates:



A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s