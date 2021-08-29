熟女「裸上身」在家熟睡！毒蟲闖門洩慾　見她斷氣繼續蹂躪

▲馬來西亞一名男子吸毒後闖入民宅，看見女屋主半裸熟睡，多次性侵還將財物搶奪一空。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞威南縣28日發生恐怖案件，一名29歲印尼裔男性吸毒後，於凌晨3時潛入民宅行竊，他看見華裔女屋主半裸上身、只穿一件短褲，獨自躺在床上熟睡，竟伸出狼爪多次性侵，把受害者悶死後，還繼續凌辱遺體，最後將財物搶奪一空，揚長而去。

《中國報》報導，警方接獲鄰居通報，抵達現場後發現民宅大門微微敞開，立刻發現不對勁，進去後果然屋內凌亂不堪，值錢物品全都不見，而40歲受害者的遺體被塞入床底下。幸好，在2名目擊者的協助下，歹毒很快就遭逮捕。

嫌犯擁有多項前科，包括勒索、擅闖民宅、搶劫、傷害、吸毒等前科，他接受警方偵訊時坦承，27日下午前往友人家中一起吸食冰毒，隔日凌晨騎著摩托車外出兜風，隨機挑了一棟民宅，翻牆開窗潛入，開始犯案。

警監李總辰表示，「死者不停反抗及大聲尖叫，嫌犯就把死者的內褲塞進其嘴裡，見對方還反抗，又用右手摀住其嘴巴，直到死者再也沒有動靜」。他說，嫌犯在下午2時左右離開，臨走前把屋內財物搜刮一空，受害者的手機、現金和珠寶首飾全被偷走。據悉，警方目前還在現場搜索證據，並且等待死者解剖結果出爐。

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