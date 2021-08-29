海苔飯捲引爆300人中毒！20歲女高燒腹瀉「慘死」　關鍵原因出爐

▲南韓最近發生多名民眾食用海苔飯捲後中毒。（圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

南韓最近連續爆發2宗大型「食物中毒」事件，甚至造成年僅20多歲的女性發高燒、嘔吐後死亡，造成慘劇的主因竟然是韓國傳統美食海苔飯捲（김밥）！京畿道高陽市某餐廳爆發食物中毒意外後，當局循線追查還有29名饕客出現類似症狀。當局推測，很有可能是雞蛋驗出沙門氏菌、大腸桿菌。

根據《韓聯社》報導，京畿道高陽市德陽區於26日指出，一名20多歲的年輕女性本月23日下午6時前往一間餐廳食用海苔飯捲，未料隔天卻出現發高燒、腹瀉、嘔吐、腹痛等症狀，25日凌晨0時30分送往某綜合醫院急診室治療後返家。

然而，該名女性25日中午突然在自家昏倒，被丈夫發現後送往先前的醫院搶救，無奈最後還是一命嗚呼。

南韓公衛當局緊急針對事發餐廳調查，揪出當天前往該間餐廳用餐的民眾，結果發現還有29人出現食物中毒的現象，其中部分民眾也發高燒、腹瀉、嘔吐、腹痛，他們已先行撥打119搭乘救護車送醫治療。當局將29人的檢體送往京畿道保健環境研究院北部分院進行分析。

南韓食品醫藥品安全處（食藥處）於27日表示，在經過與地方政府聯手分析後，於29人的檢體中發現沙門氏菌、腸毒素型大腸桿菌（ETEC），目前正在事發的海苔飯捲餐廳進行環境檢體調查，針對食物中毒進行相關疫調工作。

分析推測，可能是海苔飯捲所使用的雞蛋未完全煮熟，才會讓雞蛋內藏有沙門氏菌等。南韓食藥處長金剛立（김강립）叮囑，餐廳應務必遵守食物中毒防範守則，強化衛生管理，而消費者也務必在時限內吃完食物，別讓食物放到失溫。

其實這已不是近期第一次發生與海苔飯捲相關的食物中毒案！今年7月29日至8月2日，京畿道城南市盆唐某海談飯捲專店的2間餐廳也發生食物中毒，高達276人在食用海苔飯捲後出現食物中毒症狀，其中有40多人送醫治療，當局總共在18人的檢體中驗出沙門氏菌。

另外，京畿道坡州市也有27名居民在食用海苔飯捲後，出現食物中毒的現象。

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