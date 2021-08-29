日本討論開放疫苗混打！第3劑最快10月開打　首批適用醫療人員

▲日本行政改革大臣河野太郎證實，政府現正討論新冠疫苗混打的可能性。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本行政改革大臣河野太郎29日透露，政府內部目前正在評估是否開放新冠疫苗混打，藉此緩解疫苗供應方面的擔憂，同時加快全日本疫苗接種進度。

共同社報導，日本現階段開打的新冠疫苗為輝瑞BNT疫苗（Pfizer）及莫德納疫苗（Moderna），而AZ疫苗（AstraZeneca）則在今年7月獲准使用於40歲以上族群。截至26日，全日本有43.5%人口接種2劑疫苗。

河野太郎29日在富士電視台節目中說，政府目前正在探討疫苗混打的可能性，「希望厚生勞動省針對是否可行給出見解，一旦混打獲得批准，可預期接種疫苗的速度就會加快。」

至於接種第3劑加強針一事，河野太郎也說，最快能在今年10月、11月開始針對醫療工作者施打，65歲以上高齡族群則是明年1月、2月開打，「現已確保所需劑量」。

關於莫德納疫苗混入異物事件，河野太郎表示，已要求該公司盡快查明原因；至於有人打完問題批號疫苗後死亡，他則說，「不清楚因果關係，有待厚勞省的報告。」

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