嘉義家扶中心頒發縣市大專獎助學金　669學子共344萬2千元

▲嘉義市長黃敏惠與嘉義家扶中心共頒大專獎助學金 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

9月實體開學在即，為減輕大專生就學及生活負擔，嘉義家扶中心舉辦大專生獎助學金頒發典禮，配合防疫規範，採實體和線上雙軌並行。市長黃敏惠受邀出席，向現場與鏡頭前的大專生加油打氣，感謝孩子不畏艱難找到生命著力點，永不放棄、堅持到底的精神，場面熱鬧溫馨。

黃敏惠指出，「教育就是希望工程」，每個人都能成為希望工程的一份子。感謝嘉義家扶中心集結社會各界力量與資源，長期照顧嘉義地區弱勢學子，給予他們更多揮灑自我的舞台。孩子也很努力，透過不斷累積創造生命奇蹟，不僅成就了自己，同時也成就這座城市及國家的未來。每個孩子身上充滿無限希望，是我們共同的驕傲。

活動中，特別安排曾接受扶助、目前在香港金融公司擔任市場分析師的鄒文玲，透過影片分享經驗，包含和家扶結緣過程、與認養人互動，以及如何累積實力爭取現職工作等，同時以自身座右銘：「你有安於現狀的自由，但如果你並不安於現狀、你焦慮了，請你用行動去緩解你的焦慮」，一起砥礪家扶的學弟妹們。

嘉義家扶中心表示，目前約有120名從國小到大專的學生，因參與指考、醫院實習及取消返校日等原因，未領取成績證明、也未能申請助學金，推估尚需40萬元助學金，期待各界一同加入助學行列，讓每位扶助學生都能安心向學、讓每個希望種子都能發芽、茁壯。

嘉義家扶中心匯聚社會大眾的愛心，辦理助學希望工程支持清寒學子向學，共頒發給嘉義縣市地區669名學子，總金額344萬2,000元，希望藉由頒發助學金，讓弱勢學子有能量繼續在求學路上前行，在提升自我競爭力的同時，也能協助家庭脫貧達成自立。

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