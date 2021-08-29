　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義家扶中心頒發縣市大專獎助學金　669學子共344萬2千元

▲▼嘉義市長黃敏惠與嘉義家扶中心共頒大專獎助學金 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市長黃敏惠與嘉義家扶中心共頒大專獎助學金 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

9月實體開學在即，為減輕大專生就學及生活負擔，嘉義家扶中心舉辦大專生獎助學金頒發典禮，配合防疫規範，採實體和線上雙軌並行。市長黃敏惠受邀出席，向現場與鏡頭前的大專生加油打氣，感謝孩子不畏艱難找到生命著力點，永不放棄、堅持到底的精神，場面熱鬧溫馨。

▲▼嘉義市長黃敏惠與嘉義家扶中心共頒大專獎助學金 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠指出，「教育就是希望工程」，每個人都能成為希望工程的一份子。感謝嘉義家扶中心集結社會各界力量與資源，長期照顧嘉義地區弱勢學子，給予他們更多揮灑自我的舞台。孩子也很努力，透過不斷累積創造生命奇蹟，不僅成就了自己，同時也成就這座城市及國家的未來。每個孩子身上充滿無限希望，是我們共同的驕傲。

活動中，特別安排曾接受扶助、目前在香港金融公司擔任市場分析師的鄒文玲，透過影片分享經驗，包含和家扶結緣過程、與認養人互動，以及如何累積實力爭取現職工作等，同時以自身座右銘：「你有安於現狀的自由，但如果你並不安於現狀、你焦慮了，請你用行動去緩解你的焦慮」，一起砥礪家扶的學弟妹們。

▲▼嘉義市長黃敏惠與嘉義家扶中心共頒大專獎助學金 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義家扶中心表示，目前約有120名從國小到大專的學生，因參與指考、醫院實習及取消返校日等原因，未領取成績證明、也未能申請助學金，推估尚需40萬元助學金，期待各界一同加入助學行列，讓每位扶助學生都能安心向學、讓每個希望種子都能發芽、茁壯。

嘉義家扶中心匯聚社會大眾的愛心，辦理助學希望工程支持清寒學子向學，共頒發給嘉義縣市地區669名學子，總金額344萬2,000元，希望藉由頒發助學金，讓弱勢學子有能量繼續在求學路上前行，在提升自我競爭力的同時，也能協助家庭脫貧達成自立。

花蓮遠雄悅來大飯店住宿券5880元！享受設施還能爽玩海洋公園

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
快訊／北市2確診搭火車、捷運「這6縣市」趴趴走
盧廣仲遭催「把獎退回去吧」　讚《刻在》「demo就好聽」底下
快訊／金山海岸驚見女浮屍　「頭骨外露」卡礁岩
影／iPhone 13模型機開箱！　與前代差異一次看
小周末到板橋大遠百！「餐廳炸滿人」脫罩吃東西：情況不妙
曾有確診者足跡！「麵屋一燈」即日起停業3天
快訊／美返台年輕人「打2劑BNT確診」　曾到北北基、宜花桃遊
快訊／南港男「墜落大樓一樓」頭部重創命危！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南疫情63天+0　黃偉哲：防疫也要防非洲豬瘟！

怪手司機遭高溫燙傷攔警求助　安南警開道急送醫

全力防堵狂犬病疫情　嘉義縣巡迴注射活動開打

促魚池尖山承租人投入火劫後復育　南投林管處祭每公頃46萬獎勵

台南市開學前校園清消已完成　黃偉哲：師生安心復課

嘉義家扶中心頒發縣市大專獎助學金　669學子共344萬2千元

道路當賽車場競飆　安平警嚴辦危駕2男：「不敢了」！

黃偉哲市長一日修繕志工　台南鹽水貧戶喜迎完工

南門路路平夜間施工　黃偉哲到場發飲料慰問人員辛勞

防護加倍！新北29區自修室裝設防疫隔板　28日解封開放

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

台南疫情63天+0　黃偉哲：防疫也要防非洲豬瘟！

怪手司機遭高溫燙傷攔警求助　安南警開道急送醫

全力防堵狂犬病疫情　嘉義縣巡迴注射活動開打

促魚池尖山承租人投入火劫後復育　南投林管處祭每公頃46萬獎勵

台南市開學前校園清消已完成　黃偉哲：師生安心復課

嘉義家扶中心頒發縣市大專獎助學金　669學子共344萬2千元

道路當賽車場競飆　安平警嚴辦危駕2男：「不敢了」！

黃偉哲市長一日修繕志工　台南鹽水貧戶喜迎完工

南門路路平夜間施工　黃偉哲到場發飲料慰問人員辛勞

防護加倍！新北29區自修室裝設防疫隔板　28日解封開放

台南疫情63天+0　黃偉哲：防疫也要防非洲豬瘟！

王思佳產後1個月穿「露肚上衣」　火辣全身照驚呆網：確定剛生完？

美出動「忍者飛彈」報復ISIS-K！至今只用過6次　射6利刃撕裂目標

雞排妹裡面什麼都沒穿！　一笑「D級巨球狂晃」…網全震暈了

滿嘴膠質感！台南人新推薦紅燒蹄膀便當　紅酒牛肉飯風味超獨特

中國網信辦狂出招！　老謝：經濟改善就「不怕被看衰」

北市2確診「感染源不明」！搭火車、捷運遊6縣市　吃拉麵、外帶甜點

「茶茶，我們不會忘記你的！」　7張圖與天使對話逼哭千人

「國旅券方案不應由旅行社主導」　旅宿全聯會向總統和閣揆喊話

陳冠宇固定周末登板　控制時間回家看女兒

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

地方熱門新聞

22年思念縱使陰陽相隔仍再次團圓

南門路路平夜間施工

道路當賽車場競飆警嚴辦2男

南投「粉紅秘境」剩2天消失　 農委會：建議開罰30萬

趕在普渡前夕找回失竊「几桌」

金山中山溫泉公園整建　重新引入溫泉水建泡腳池

黃偉哲市長一日修繕志工

2頭獎都落在桃園　北區國稅局報稅抽獎揭曉

怪手司機遭高溫燙傷攔警求助

貢寮和美海之家　啟動漁港兼復育轉型新契機

金山立體停車場8月底完工

台南市開學前校園清消已完成

即／瑞豐夜市驚傳熄燈　經發局回應了

桃公園球場、遊樂設施　16日陸續開放

更多熱門

相關新聞

家扶自立青年　捐喪母奠儀做獎學金

家扶自立青年　捐喪母奠儀做獎學金

桃園家扶中心扶持的自立青年盧昱蓁，去年大學畢業後，獨自撐起家計，未料，母親卻因意外突然離世，昱蓁悲痛之際，將同事及親友的奠儀匯集後，捐贈做為家扶中心獎助學金，期讓母親的愛延續下去。桃園家扶中心7日於中壢社福館舉辦「2019年度大專獎助學金頒獎典禮」，共有136名學子獲得獎助，計發放2,720,000元獎助學金。

關鍵字：

嘉義家扶中心大專獎助學金

讀者迴響

熱門新聞

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

今暴增23例確診「13本土、10境外」

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

今增13例本土！新北11例最多

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

女大生接種BNT亡！　南韓多起「年輕人猝死」案例

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

吃素巨陸龜「開葷吃掉小鳥」　罕見影片曝

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面