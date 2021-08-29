阿富汗機場爆恐攻無法登機　自衛隊僅載1日人撤離！500人滯留當地

▲日本自衛隊軍機2021年8月24日自日本起飛前往阿富汗首都喀布爾。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本航空自衛隊運輸機27日自阿富汗起飛，撤離一名57歲日本媒體共同社女記者，飛往鄰國巴基斯坦，而原先要撤離的約500人因爆發恐攻事件而無法前往機場，仍滯留當地。政府強調，未來將持續努力協助讓更多想離境的民眾離開，但這項任務困難重重。

綜合日本時報、讀賣新聞報導，此次行動撤離人數多達500人，包括日本大使館、日本國際協力機構（JICA）當地工作人員及其家屬。其中部分的人26日傍晚聚集在喀布爾街頭，乘坐日本政府準備的10多輛巴士前往機場，但就在路途中，機場突然發生自殺炸彈恐怖攻擊事件，撤離計畫被迫喊卡。

▲在喀布爾機場自殺炸彈恐怖攻擊事件發生後，當地安全局勢高度緊繃。圖為當地25日撤離群眾。（示意圖／路透）

依據57歲共同社女記者的說法，當時有聽到爆炸聲響，「只要沒有爆炸事件的話，大家就都能到機場了。」另據JICA阿富汗籍職員的說法，大家正在討論能否平安抵達機場時，就接到恐攻消息，最後決定折返。據悉，即便到了機場附近，也有可能遭到塔利班盤查，且機場附近區域的安全仍舊難以預測。

到了27日，該名女記者乘坐卡達政府的車輛與其他媒體記者一起來到機場，最終她搭乘自衛隊C-130運輸機來到阿富汗鄰國巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。然而其餘的人因為無法順利前往機場，最終沒能搭上撤離班機。

▲日本政府以伊斯蘭馬巴德作為撤離行動大本營，派遣3架自衛隊軍機前往該地待命。圖為C-130運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

文中提到，日本政府以伊斯蘭馬巴德作為撤離行動大本營，派遣3架自衛隊軍機前往該地待命，包括1架C-2運輸機和2架C-130運輸機，觀察喀布爾最新情勢發展。

現已知日本26日當天利用運輸機撤離14名阿富汗人前往巴基斯坦，依據政界消息，由於原先預定撤離的日本人及日本大使館阿富汗籍職員等人尚未抵達機場，最終應外國政府請求，載運原本未在名單上的14名阿富汗人。

在這場撤離行動中，僅成功撤離一名共同社女記者，與原先預計的500人相差許多，這也讓防衛省官員直言，繼續撤離任務真的有難度。此外，這也是日本航空自衛隊航機首度載運外籍人士。

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