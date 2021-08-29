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女辣師「解放豪乳」改行色情女模！　羞曝以前學生變粉絲：長大了

▲▼美國色情直播主莫妮卡（Monica Huldt）。（圖／翻攝Instagram帳號swedish_bella_backup）

▲美國色情直播主莫妮卡（Monica Huldt）。（圖／翻攝Instagram帳號swedish_bella_backup）

記者吳美依／編譯

美國色情模特兒莫妮卡（Monica Huldt）原本是中學歷史老師，之後因緣際會後改行投入性產業，在社群平台OnlyFans上直播脫衣秀。她透露，許多以前的學生和同事如今都成為忠實粉絲，「我一開始覺得有點奇怪，但現在真的不在乎了。他們都年滿18歲了，可以做他們想做的事情」。

《每日星報》報導，莫妮卡來自瑞典，7年前與丈夫結婚後定居亞利桑那州，她也在此時辭去教職，先後換過幾個工作後，才投入成人產業，如今在Instagram上擁有26萬粉絲。

▲▼美國色情直播主莫妮卡（Monica Huldt）。（圖／翻攝Instagram帳號swedish_bella_backup）

▲莫妮卡坦言，由於自己的外貌姣好，因此受到男性歡迎。（圖／翻攝Instagram帳號swedish_bella_backup）

莫妮卡認為，雖然學生當年才13歲至16歲，但如今都已經長大，即使訂閱了自己的頻道，也不應該太過介意。但她坦言，第一次收到熟人私訊時，還是有些訝異，「（以前的學生）私訊說，我是他們看過最辣的老師……一個前同事告訴我，他非常喜愛我的外表和創作內容，另一個前同事說，我們還共事時，他就迷戀上我了」。

莫妮卡表示，「我小時候最大的夢想就是成為一名考古學家，因為我熱愛歷史。但是，這領域的工作機會不多，所以我成為了一名歷史老師」。她坦承因為外貌而廣受男性歡迎，尤其踏入職場後，不僅同事主動幫忙分攤工作，學生特別用功讀書，就連學生家長也變得非常親切。

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