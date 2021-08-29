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快訊／+0消失！今暴增23例確診「13本土、10境外」　另有1死

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增23例確定病例，分別為13例本土與10例境外移入COVID-19病例；另確診個案中新增1死亡，為巴拿馬籍貨輪的船長。

指揮中心表示，今日新增之13例本土病例(其中9例為居家隔離期間陽性者)，為6例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月16日至8月28日，個案分布為新北市11例、臺北市2例；其中9例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案16067)，為菲律賓籍60多歲男性，8月26日出現發燒症狀，8月27日入境我國後即送醫採檢確診，並於同日死亡。

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指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月27日累計公布14,755位確診個案中，已有13,673人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自中國(案16071)、柬埔寨(案16074、16075)、美國(案16076)、緬甸(案16088、16089、16090、16091)、巴基斯坦(案16092)及越南(案16093)入境，入境日介於8月15日至8月28日。

▲▼8/29確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

▲8/29確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

▲▼8/29疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

▲8/29疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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