390名阿富汗人抵達南韓...爆「4人確診新冠肺炎」...包括2名兒童

▲390名阿富汗人攜家帶眷分批抵達仁川國際機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

塔利班組織（神學士，Taliban）占領阿富汗首都喀布爾後，南韓派遣3架空軍運輸機分批載回曾在南韓大使館、醫院等駐阿機構工作的390名阿富汗人與其眷屬，抵達仁川國際機場後，移送至忠清北道鎮川郡安置，進行2周的隔離。最消消息指出，其中有4名阿富汗人在經過第2次篩檢後確定感染新冠肺炎。

根據《韓聯社》報導，南韓法務部今（29）日表示，確診的4名阿富汗人為1名成年男性、1名成年女性、10歲男童與11歲女童，他們26日抵達仁川國際機場後接受PCR篩檢，不過當時結果被歸類為「未決定」，依規定須再次安排接受篩檢，昨（28）日篩檢後確定染疫。

南韓防疫當局將4名感染者與3名親密接觸者共7人移送生活治療中心，3名親密接觸者為男童的父親、女童的父親，以及染疫成年女性授乳的幼童。

▲▼阿富汗人27日上午分14輛專車，前往忠清北道鎮川郡接受安置。（圖／達志影像）

報導指出，390名阿富汗人26日下午以「特殊身份」入境南韓，晚間先是在京畿道金浦市停留一宿，27日才移往忠清北道鎮川郡國家公務員人才開發院的臨時生活支援設施安置，其中4名染疫的阿富汗人在過程中並未出現發燒等症狀，在設施安置進行居家隔離時，也未出現疑似症狀。

南韓法務部表示，未來2周會持續要求阿富汗人進行居家隔離，阻斷與外界的接觸，每天測量3次體溫、隨時檢查有無出現新冠肺炎疑似症狀。

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