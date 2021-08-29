機場爆炸後子彈狂竄！慌亂人群成活箭靶　BBC：部分人死於美軍射殺

Our report from last night on the awful ISIS attack outside Kabul airport as families still search Kabul's morgues for their loved ones..— Secunder Kermani (@SecKermani) August 28, 2021
Many we spoke to, including eyewitnesses, said significant numbers of those killed were shot dead by US forces in the panic after the blast pic.twitter.com/ac5nUVeJ4x
記者葉睿涵／編譯
阿富汗喀布爾機場26日發生自殺式炸彈恐怖攻擊，造成至少183人死亡。然而，有炸彈襲擊事件的倖存者卻告訴BBC記者，他們的親人並非直接死於爆炸意外之中，而是在後來的混亂中被外國士兵開槍打死，讓人難以置信。
據BBC報導，喀布爾機場的恐攻悲劇發生後，不少阿富汗人都在現場悲痛地尋找親友的遺體。一名倖存者哈密德（Abdul Hamid）告訴BBC記者凱爾馬尼（Secunder Kermani），他的弟弟尼亞齊（Mohammad Niazi）在政變爆發後，專程從倫敦飛到喀布爾，試圖帶著家人一同撤離。
▲不少喀布爾自殺襲擊的倖存者表示，他們的家屬是死於美軍之手。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／達志影像／美聯社）
在爆炸爆發當時，哈密德正和尼亞齊一同在喀布爾機場等候撤離，不過由於爆炸現場十分混亂，2人只能跟隨人潮到處亂走。哈密德表示，他在現場看到小河邊有著很多小孩，還看到了美國和土耳其的軍人，「他們拿著槍，子彈從四處射來，橋上、塔上，這都是外國軍人開的槍」。尼亞齊在混亂中死去。
另一位目擊者表示，一個名叫穆罕默德（Muhammed）的死者曾為美軍效力多年，最終卻死於美軍之手，「他不是被塔利班或伊斯蘭國（ISIS）殺害的。他的耳下有一個彈孔，身上因為沒有任何其他外傷，他是被美軍開槍打死的。」
凱爾馬尼28日在其個人推特帳號上po文指出，有12名曾為美國效力的人員在這場襲擊中喪命。在28日的記者會上，有記者就此事向美國國防部提出質疑，但國防部發言人卻表示，目前還未有證據證明此事的真實性，「當然我們也不能全盤否認此事，但我們還在對此事進行調查」。
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