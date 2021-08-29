機場爆炸後子彈狂竄！慌亂人群成活箭靶　BBC：部分人死於美軍射殺

Our report from last night on the awful ISIS attack outside Kabul airport as families still search Kabul's morgues for their loved ones..



Many we spoke to, including eyewitnesses, said significant numbers of those killed were shot dead by US forces in the panic after the blast pic.twitter.com/ac5nUVeJ4x — Secunder Kermani (@SecKermani) August 28, 2021

記者葉睿涵／編譯

阿富汗喀布爾機場26日發生自殺式炸彈恐怖攻擊，造成至少183人死亡。然而，有炸彈襲擊事件的倖存者卻告訴BBC記者，他們的親人並非直接死於爆炸意外之中，而是在後來的混亂中被外國士兵開槍打死，讓人難以置信。

據BBC報導，喀布爾機場的恐攻悲劇發生後，不少阿富汗人都在現場悲痛地尋找親友的遺體。一名倖存者哈密德（Abdul Hamid）告訴BBC記者凱爾馬尼（Secunder Kermani），他的弟弟尼亞齊（Mohammad Niazi）在政變爆發後，專程從倫敦飛到喀布爾，試圖帶著家人一同撤離。

▲不少喀布爾自殺襲擊的倖存者表示，他們的家屬是死於美軍之手。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／達志影像／美聯社）

在爆炸爆發當時，哈密德正和尼亞齊一同在喀布爾機場等候撤離，不過由於爆炸現場十分混亂，2人只能跟隨人潮到處亂走。哈密德表示，他在現場看到小河邊有著很多小孩，還看到了美國和土耳其的軍人，「他們拿著槍，子彈從四處射來，橋上、塔上，這都是外國軍人開的槍」。尼亞齊在混亂中死去。

另一位目擊者表示，一個名叫穆罕默德（Muhammed）的死者曾為美軍效力多年，最終卻死於美軍之手，「他不是被塔利班或伊斯蘭國（ISIS）殺害的。他的耳下有一個彈孔，身上因為沒有任何其他外傷，他是被美軍開槍打死的。」

凱爾馬尼28日在其個人推特帳號上po文指出，有12名曾為美國效力的人員在這場襲擊中喪命。在28日的記者會上，有記者就此事向美國國防部提出質疑，但國防部發言人卻表示，目前還未有證據證明此事的真實性，「當然我們也不能全盤否認此事，但我們還在對此事進行調查」。

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