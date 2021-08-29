要高層為喀布爾爆炸負責！老兵被解職霸氣喊：不在乎犧牲17年軍功

記者葉睿涵／綜合報導

喀布爾機場26日發生自殺式爆炸襲擊後，美國海軍陸戰隊中校謝勒（Stuart Scheller）在其Facebook個人帳號上傳影片，就美國撤軍阿富汗的錯誤決策向美軍高層問責。在謝勒發布影片的數小時後，美軍高層發表聲明宣布，美軍已對謝勒失去信任，因此決定解除其一切職務。

綜合CNN與《紐約郵報》報導，謝勒27日在影片中，點名海軍陸戰隊四星級上將兼指揮官伯格（David H. Berger）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）指出，美軍高層的錯誤情報以及拜登政府過早撤軍令人失望。

▲謝勒在影片中向美軍高層問責。（圖／翻攝自Facebook／Stuart Scheller）

他補充，「現在社群軟體上瀰漫著沮喪情緒，但這種失望的情緒與戰場上的海軍陸戰隊員無關，令人失望的是美軍高層。」謝勒強調，他並不是要求美軍永遠駐守在阿富汗，但「我想問，在我們撤離前，你們曾有任何人敢冒著丟掉軍銜的風險，舉手承認『我們把事情搞砸了』、『從巴格蘭空軍基地（Bagram Airfield）撤離並不是一個好主意』嗎？」

謝勒也指出，「我已經在海軍陸戰隊奮戰17年，我願意放棄這一切，對我的高層領導說，我要求問責，因為如果高層不為他們的錯誤負責，那我們在阿富汗的任務就沒有任何意義。」

▲謝勒是一名已服役17年的老兵，過去戰功累累的他在發布問責影片後被迅速解職。（圖／翻攝自Facebook／Stuart Scheller）

現年41歲的謝勒是一名服役17年的海軍陸戰隊老兵，他過去戰功輝煌，曾獲得一枚銅星勳章與一枚代表勇氣（Valor）的V型徽章。目前距離謝勒符合領取全額退休金資格的年限還剩3年，不過就在他將影片上傳到Facebook大約18小時後，海軍陸戰隊發言人史汀格少校（Maj. Jim Stenger）就在一份聲明中宣布，美軍對謝勒的能力失去了信任與信心，因此決定解除其一切職務。

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