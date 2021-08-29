立陶宛「挺台」遭北京經濟制裁！《外交家》分析：背後有2項主因

▲立陶宛首都維爾紐斯。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

台灣在國際外交上逐漸迎來新局，東歐、中歐國家願意加強與台灣的關係，立陶宛允許我國政府到該國以「台灣」的名稱新設代表處，此舉徹底觸怒北京當局，中國驅逐立陶宛駐北京大使，並祭出連串經濟制裁措施。《外交家》分析，立陶宛、斯洛伐克對台灣投懷送抱，不僅顯示出已在美中角力選邊站，更認為與台灣交流更能帶來商業利益。

外國著名線上政治刊物《外交家》（The Diplomat）就分析近來台灣在與歐洲國家交流上開始迎來轉變。目前台灣在全球僅剩下15個友邦，其中歐洲的唯一友邦是教廷（首都梵蒂岡），而在捷克布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）去年8月底訪台後，立陶宛同意台灣到該國設代表處，同時宣布預計今年秋季也將來台設處，引發北京當局強烈擔憂。

在台灣今年5月新冠疫情爆發後，立陶宛6月宣布捐贈台灣2萬劑新冠疫苗、斯洛伐克7月宣布捐贈台灣1萬劑疫苗、捷克則宣布捐贈台灣3萬劑疫苗。

▲台灣政府感謝立陶宛提供新冠疫苗。（圖／指揮中心提供）

以打壓台灣外交處境為目標的北京當局來說，這當然是最不樂見的局勢，雖然台灣在其他國家互設代表處早已非新鮮事，然而中國擔憂若立陶宛對台友好的先例一開，恐怕引發「挺台」效應，讓中、東歐國家效仿加強深化對台關係，因此決定對立陶宛祭出經濟制裁措施，以求達成嚇阻作用。

另外，立陶宛、捷克、斯洛伐克等東歐與中歐國家選擇強化與台灣的關係，其實在某種程度上已經釋放出某種外交訊號，在如今美中兩大強國競爭的敏感時刻，早已暗示出在美國、中國之間該如何選邊站。換句話說，東歐與中歐國家透過支持台灣，間接表明其願與挺台的美國為首等西方國家結盟。

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