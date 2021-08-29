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北韓國產疫苗研發成功？金正恩「嗨翻」傳召研究人員　家眷準住平壤

▲▼消息人士指，北韓最近在新冠國產疫苗的研發上取得巨大創舉。（圖／路透社）

▲消息人士指，北韓最近在新冠國產疫苗的研發上取得巨大創舉。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

全球面臨新冠肺炎Delta變種病毒強勢侵襲，儘管北韓（朝鮮）去年7月曾透過內閣機關釋出消息，表示國內新冠病毒候選疫苗的研發將進行人體臨床實驗，但至今卻還是沒有後續消息。如今有消息人士指出，咸鏡北道清津市有2名研究人員在研發新冠疫苗與治療藥物上取得巨大成果，獲首都平壤傳召。

根據《每日北韓》（Daily NK）報導，來自咸鏡北道的消息人士透露，清津市有2名居民在該市的羅南製藥工廠（라남제약공장）任職，他們分別是研究人員與製藥人員，最近在新冠疫苗與藥物開發上取得巨大進展，使得北韓醫療藥物國產化在研究工作上邁出一大步，為此北韓當局給予高度評價，同意兩人前往平壤繼續進行研究。

2名清津市的居民皆為40多歲出頭的男性，在被傳喚進首都平壤的同時，分別被授予中央醫學研究院藥學研究所室長的職責。為此，中央政府特別下達指令，全力支持並協助2人在新冠疫苗與治療藥物上的研發事業。

另外，2人的家眷也被准許跟著移居平壤，並獲得平壤市民的居住證。

消息人士表示，「上頭對於他們發現、製作的新冠疫苗與治療藥物給予高度評價，稱是我國（北韓，即朝鮮）技術開發完成，符合、並具有『自力更生』之精神，在我國傳染病藥物研發上，無疑是一大創舉。」

據悉，儘管北韓曾獲COVAX平台分配199萬劑阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，但卻因為拒絕外部技術人員入境檢查冷鍊儲藏設施，而一直無法獲得疫苗。

►國內零確診！北韓完成新冠肺炎「疫苗研發」...將進行人體臨床實驗

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