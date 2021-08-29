美軍殺人無需白宮批准！　拜登「開綠燈」：見到ISIS-K可直接擊殺

▲美國總統拜登允許國防部在未獲白宮的批准下，直接擊殺任何與ISIS-K相關的目標。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

阿富汗喀布爾機場26日發生自殺炸彈恐怖攻擊，造成至少170名阿富汗人死亡、13位美軍殉職。伊斯蘭國分支「伊斯蘭國呼羅珊省（ISIS-K）」隨後宣稱犯案，於是美軍極力追捕相關恐怖分子，並預計在未來幾天進行多次空襲，報復ISIS-K的惡行。美國官員透露，總統拜登已為五角大廈「開綠燈」，國防部可以在未獲白宮批准的情況下，直接擊殺任何與ISIS-K相關的目標。

據《政客》（Politico）報導，五角大樓最近對2名涉嫌參與並計畫喀布爾機場恐怖襲擊事件的2名ISIS-K成員發動空襲，當場將2人炸死。3名美國官員透露，拜登已授予五角大廈的高級領導人「直接擊殺ISIS-K」的權利，「總統的指示是『直接去做』，如果美軍發現更多目標的話，就會直接開火」。

A US drone has struck a house in eastern #Nangarhar province Qala-e-Naghrak 7th District, last night 12:00AM.

The U.S. military says a key member of the Islamic State group has been killed in an airstrike who was mastermind of the #Kabulairport attack. pic.twitter.com/LGUNSf7b18 — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 28, 2021

拜登28日發布了一份聲明指出，「我們將持續追捕任何與機場襲擊事件相關的人，並讓他們付出代價」。美軍也非常有信心能找出更多的ISIS-K成員，陸軍少將泰勒（William Taylor）在國防部的新聞發布上表示，「我不會細說我們未來的作戰計劃，但我必須說，我們依然保有自衛的能力，並將在必要時利用現有能力進行反恐行動。」

儘管目前喀布爾的情勢嚴峻，拜登也在28日發布聲明指出，當地有可能在36小時內再度遭受攻擊，不過美軍疏散平民的計劃仍在進行。泰勒指出，截至28日，美軍已協助11.7萬人撤離，其中多數平民來自阿富汗，而美國公民則有約5400人。

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