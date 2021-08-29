「出動無人機」要先講！塔利班譴責美軍空襲　槍戰抓回6名IS成員

▲塔利班正在籌組新內閣。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

伊斯蘭國呼羅珊省（ISIS-K）對喀布爾機場發動恐怖攻擊，釀成至少170死，其中包括13名美軍，因此招致美國無人機報復，策畫主嫌2死1傷。但塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）譴責，美軍在空襲前沒有告知，簡直是「對阿富汗領土的明顯攻擊」。此外，該組織經歷一場激烈槍戰後，已經抓回6名ISIS-K成員，目前正在偵訊中。

穆賈希德28日向《路透社》表示，除了恐攻主嫌以外，還有2名女性及1名孩童因無人機報復攻擊而受傷，「美國人在實施空襲前應該告知我們」。但他事後在推特上否認這番言論，「《路透社》採訪我，但扭曲了我的話。我呼籲媒體與記者不要把這些話當真」。

▲隨著8月31日期限逼近，美軍撤離已經進入最後階段。圖為美國海軍陸戰隊在喀布爾機場外協助撤離。（圖／路透）



穆賈希德透露，塔利班正在準備籌組新內閣，目前已經指定公共衛生部、教育部及中央銀行等關鍵機構首長，完整名單將在未來1、2兩周內出爐。但他被問及，是否有女性內閣成員時表示，這必須交由領導階層來決定。

穆賈希德認為，塔利班新內閣上任後，貨幣貶值、物價飆漲等經濟危機都將迎刃而解，「阿富汗尼兌外幣貶值只是暫時的，而且是因為情勢突然改變。一旦政府體系開始運作，就會恢復正常」。他也呼籲西方各國撤退後，繼續與阿富汗保持外交關係。

《泰晤士報》報導，塔利班在26日恐攻當晚也與ISIS-K發生激烈槍戰，之後成功抓獲6名敵方成員，立即展開訊問，並且拒絕任何探視。負責人穆罕默德（Maulawi Saifullah Mohammed）透露，被捕ISIS-K成員包括4名阿富汗人，而另外2人「似乎是馬來西亞人」，「他們不如自己想像得那麼強硬。我們剛剛擊退北約36個國家的軍隊，當然也能在任何地方抓住並且殺死IS」。

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