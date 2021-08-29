斬斷鎖鏈！韓國56歲性變態「弄壞電子腳鐐」逃亡　自首透露殺2女

▲南韓一名男子弄斷電子腳鐐，前後殺害2名女性。（示意圖，非當事人／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

在南韓，性侵犯只要出獄都會配戴電子腳鐐，隨時接受法務部監控。不過，一名男子在今年5月出獄後，卻弄斷電子腳鐐試圖逃跑，經過警方2天追捕後終於前往警局自首，然而他卻在自首時透露，逃跑的過程中還殺害了2名女性。警方在其住處找到2具女性屍體後，緊急逮捕該名男子。

根據韓媒《News1》、《朝鮮日報》，現年56歲的男子A某今（29）日上午8時前往首爾市松坡警察署自首，同時他透露在逃亡前曾殺害一名女性、弄斷電子腳鐐逃走後又殺害了另一名女性。

報導指出，A某8月27日下午在首爾市松坡區新川洞的某條街道上弄斷電子腳鐐後，租了一輛車開到首爾車站附近，將該輛車棄於該處後逃跑，並將電子腳鐐丟棄在首爾地鐵8號線夢村土城站附近，之後逃亡了足足2天。

東部保護觀察所監測到A某的電子腳鐐毀損後，向警方要求協助追蹤，於是警方展開追捕A某的行動。經過2天後，A某向松坡警察署自首。警方相關人士表示，目前正透過分析監視器影像，來釐清事發經過與殺害2名女子的動機。

據悉，A某過去曾因性暴力犯罪而被判處有期徒刑，今年5月出獄時被要求同時配戴電子腳鐐，沒想到如今卻又發生憾事。

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