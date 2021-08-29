中國國藥疫苗效力差！　研究：突破性感染比輝瑞、AZ「高3到15倍」

▲巴林研究發現，中國國藥疫苗的效力比其他疫苗低至少3倍。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著世界疫情持續燃燒、疫苗嚴重不足，中國疫苗已成為北京當局的重要外交工具。中東國家巴林最新研究發現，儘管中國的國藥疫苗能有效對抗Delta變種病毒，但在感染、住院和死亡方面的效力卻略遜於其他疫苗，尤其是對50歲以上人群的效力更是不如其他疫苗。

綜合外媒報導，巴林國內目前正在施打的疫苗分別有：中國國藥、輝瑞、AZ和俄羅斯「史普尼克-V」（Sputnik V）。然而，該國與美國哥倫比亞大學合作的研究發現，所有疫苗都能有效防止感染、住院和死亡風險，不過國藥的效力明顯比其他疫苗要低。

在所有接種疫苗後依舊染疫的病例中，接種國藥後病逝的百分比為0.46%、輝瑞為0.15%、AZ為0.03%，顯示輝瑞與AZ疫苗的效力比國藥高出了3至15倍，而「史普尼克-V」的效力則介於中間值。在預防感染和住院的效力上，4個疫苗的差異也與此相近，即使Delta變種病毒出現，這種趨勢也未改變。

國藥效力較低的狀況尤其可見於50歲以上的人群，因為接種國藥疫苗的50歲人群，感染新冠、住院、重症和死亡的風險，都遠高於接種輝瑞疫苗的同齡人。在接種國藥後，50歲以上的人群死亡率為1.53%，而接種「史普尼克-V」和輝瑞的死亡率則分別為0.79%和0.69%，注射AZ疫苗的死亡率則為0%。

另外，在所有的新冠病例中，50歲以上未接種疫苗的患者死亡比例比接種國藥疫苗的人群高出3.8倍、比「史普尼克-V」高7.5倍，而AZ疫苗則未出現死亡病例，證明了國藥疫苗的效力是4款疫苗中最低的。

論文共同作者賈瓦德（Jaleela Al-Sayed Jawad）表示，儘管該國接種國藥的人數較多，因此可能在取樣上會影響分析結果，但數據依舊證實了，國藥疫苗在預防住院、重症和死亡方面的效力不如輝瑞與AZ，尤其是在Delta變種病毒出現的情況下與年長者的群體中。

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