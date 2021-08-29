右邊妹子熟睡！清潔男「20分鐘狂摸13次」最久40秒　她醒來嚇壞

▲黃男於客運上趁著隔壁女子熟睡時，偷偷觸碰對方的胸部。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名黃姓男子日前搭客運時，見到隔壁一名女子正在熟睡，竟然就伸手過去偷摸對方的胸部，次數高達13次，直到第13次女子醒來後才驚覺他的獸行。對此，台南地院審理後，依犯乘機猥褻罪判處他6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，黃男日前從桃園搭客運南下，並於當時坐在靠窗的座位，而當車子開到台中附近時，他見隔壁的女子正在睡覺，竟然就伸手觸摸對方胸部，短短20分鐘內就觸碰了13次，每次觸碰時間從2秒到40秒不等。直到他第13次觸摸女子胸部到第14秒時，女子恰好醒來，才讓黃男的獸行因此曝光。

黃男被捕後於警詢、偵查時均對案情坦承不諱，且又有證人之證詞、監視器畫面截圖、畫面光碟等足以佐證，因此其犯行勘以認定。法官認為，黃男為了滿足自身性慾，無視性別平權、對女性之尊重，自我控制力不佳，趁對方不知抗拒之際，於車上伸手撫摸對方胸部，此舉已經造成對方心理傷害、陰影，所為殊非可取。

法官考量其犯罪動機、目的手段、所生危害，目前工作為居家清潔，犯案後坦承犯行之犯罪態度，且也與對方調解成立等一切情狀後，依犯乘機猥褻罪，判處他6月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予緩刑2年。