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搭撤離班機逃往英國！阿富汗26歲孕媽突陣痛　1萬公尺高空產女嬰

▲▼ 土耳其航空公司（Turkish Airlines）證實，26歲阿富汗孕婦諾利（Soman Noori）在1萬公尺高空產下女嬰。（圖／路透）

▲該架撤離班機上並無載運醫師，在機組員的協助下，諾利順利生下女兒。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國在阿富汗的撤離行動正式告終，但就在緊張逃難時刻，出現溫暖一幕。土耳其航空公司（Turkish Airlines）證實，26歲阿富汗孕婦諾利（Soman Noori）搭上撤離班機後，開始陣痛，最終在1萬公尺高空誕下女嬰，母女均安。

綜合BBC等外媒報導，諾利當時與30歲丈夫哈馬特（Taj Moh Hammat）、2名孩子成功逃離阿富汗，撤往阿拉伯聯合大公國的杜拜，並搭上這架飛往英國伯明罕（Birmingham）的撤離班機。

但就在班機起飛之後，諾利開始出現陣痛，並在飛抵科威特上空約1萬公尺高度時，在機組員的協助下，順利誕下一名女嬰。

航空公司證實，當時為了以防萬一，班機曾短暫降落在科威特，但隨後繼續飛往伯明罕。而該名女嬰的名字取為夏娃（Havva），是這對夫妻的第3個孩子。

▼諾利一家人逃離阿富汗，先到了杜拜，接著前往伯明罕。（圖／路透）

▲▼ 土耳其航空公司（Turkish Airlines）證實，26歲阿富汗孕婦諾利（Soman Noori）在1萬公尺高空產下女嬰。（圖／路透）

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