中國棄單「復必泰」內幕曝！美媒：怕民眾動搖對國產疫苗信心

▲台灣爭取到一批200萬劑的BNT輝瑞疫苗。（示意圖／香港政府）

記者羅翊宬／綜合報導

經過多方努力接洽，我國最近終於取得一批印有「復必泰」中文字樣的BNT（輝瑞）新冠疫苗，儘管該批200萬劑的疫苗原先被計畫送往土耳其，但在台灣高層極爭取下，才成功取得。美媒分析，北京當局擔憂人民對自家國產疫苗產生疑慮，才遲遲不核准BNT疫苗，這才使得復興公司考慮將疫苗銷往土耳其。

根據美媒《華爾街日報》當地時間27日的報導，有知情人士透露，中國衛生部門正擔憂，一旦國內於7月批准來自德國、由上海復興醫藥代理的BNT復必泰BNT疫苗，因為BNT疫苗採用最新的mRNA技術，會引發人民對中國國產疫苗的質疑，如此會打亂今年底前國產疫苗接種覆蓋率超過8成的目標，所以才一再延後批准BNT疫苗的程序。

中國2款的國產疫苗科興、國藥皆採用滅活病毒技術，雖被證實能夠有效預防新冠重症住院，但其實中國國內的公共衛生專家一直在推動，如何引進經臨床實驗證實對抗疫更有效的西方疫苗。

《華爾街日報》分析，中國延後批准BNT疫苗，其實是在為國產的mRNA疫苗爭取更多的時間，而其實這也證實了北京當局在防疫政策上也堅持民族主義。另外，北京當局擔心BNT疫苗對於Delta病毒的效力，因為以色列研究指出BNT疫苗在對付Delta病毒的效能降低到只剩64%，然而關於中國國產疫苗對於變種病毒防疫效能的數據，卻相當少。

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