WHO配送1億劑中國疫苗！南非「嚇爆急拒絕」　原因曝光

▲WHO原本打算運送250萬劑中國的科興疫苗給南非，卻遭該國拒絕。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

世界衛生組織（WHO）將在9月底前，透過新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX），運送1億劑中國的科興（Sinovac）與國藥（Sinopharm）疫苗至非洲與亞洲國家，然而盟友南非卻以「中國疫苗不夠成熟」為由，將WHO的疫苗拒之門外。

綜合路透社與德國之聲報導，WHO的一份文件顯示，該組織將在9月底前，將中國共享的5000萬劑科興疫苗、5000萬劑國藥疫苗送往非洲和亞洲，其中南非被分配到的疫苗最多，將獲得250萬劑科興疫苗。然而，南非衛生部門負責監督疫苗推廣的副總幹事克裡斯普（Nicholas Crisp）卻拒絕接受這批疫苗。

▲南非認為，科興疫苗的資訊不夠清楚，因此將該疫苗評估為「不夠成熟的疫苗」。（圖／CFP）

克裡斯普表示，「我們並未接受COVAX的科興疫苗，因為我們還沒有獲得足夠的資訊，表明這些疫苗對Delta變種病毒有效，也沒有任何愛滋病患者對疫苗的反應等相關數據，因此在我們的評估和規劃過程中，它還不夠成熟。」

科興、中國商務部目前尚未就此事作出回應，而參與COVAX計劃的全球疫苗免疫聯盟（GAVI）發言人則拒絕發表評論，僅表示有部分國家沒有被納入這一輪的疫苗分配，其中一個原因是因為它們不接受國藥和科興疫苗。

在WHO於今年5、6月分別將國藥和科興疫苗列入「緊急使用清單」後，這2家公司承諾將在明年底前，為COVAX供應5.5億劑疫苗。除了南非外，被WHO列入這一波疫苗供應中的國家分別有奈及利亞、肯亞、盧旺達、多哥、索馬利亞、烏克蘭和印尼。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast