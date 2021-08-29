英國「最後一架軍機」飛離喀布爾！　阿富汗駐軍20年宣告結束

▲英國最後一班軍機28日離開阿富汗喀布爾機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

塔利班（Taliban）重獲阿富汗政權後，西方各國紛紛展開撤離行動。英國在近2周內撤離超過1.5萬人，國防部也證實，最後一班軍機已於28日晚間離開喀布爾（Kabul）機場，結束長達20年的駐紮任務。

《衛報》、《路透社》報導，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，在「阿富汗重新安置與援助政策」（Arap）的實施之下，大約1萬名曾與英軍或其他組織共事的阿富汗公民成功撤離，但仍有800至1100人符合撤退資格，卻未能及時進入機場，因此未能登上飛機。但他也承諾，如果這些阿富汗人可以透過陸路離開，也將伸出援手。

英國國防參謀長卡特將軍（General Nick Carter）表示，如果塔利班「能夠按照正常政府對抗恐怖主義威脅的方式行事」，英國與盟友或許將在未來考慮合作，以應對來自伊斯蘭國（IS）武裝組織的威脅，「但我們還是必須拭目以待，根據我們所獲得、他們對帶敵人的方式的情報，意味著我們很難與他們合作」。

英國首相強生（Boris Johnson）肯定與感謝軍方表現，並且呼籲反思過去20年的犧牲與成就，「我們在阿富汗行動的性質可能改變了，但我們對這個國家的目標沒有改變。我們將使用所有外交及人道主義手段，維護過去20年的成果，並且給予阿富汗人民他們應得的未來」。

強生28日與德國總理梅克爾（Angela Merkel）討論阿富汗局勢，2人皆同意G7國家應該採取共同政策，應對未來的塔利班政府。但他也強調，塔利班獲得承認的前提，就是必須尊重人權，並且允許有意願的公民安全離開。

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