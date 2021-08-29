社群怒揪「萬人上街」抗議紐西蘭全國封城！　只有一人到場

▲紐西蘭宣布全國封城後，奧克蘭（Auckland）市中心空蕩蕩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

許多國家人民因不滿政府「封城」和「居家禁足」的命令紛紛發起街頭示威，但在防疫措施更加嚴格的紐西蘭，卻發生號召示威卻「萬人響應，一人到場」的真實情況，讓紐西蘭警方輕鬆瓦解可能因群聚導致疫情擴大的示威活動。

綜合外電報導，紐西蘭的Instagram社群中有一則貼文，抨擊總理阿爾登（Jacinda Ardern）以及政府防疫過激，「摧毀經濟」、「摧毀就業」、「你們還要讓她摧毀我們的國家多久」，並由一個帳號轉發號召那些「能看清楚大局」的人，都應該上街頭參與這次的示威抗議活動。

警方27日接獲女王大街（Queen Street）街頭示威活動通報後，隨即組織警力趕抵現場，卻發現只有一個孤單的示威者到場；警方告訴示威者應配合防疫避免群聚後，對方也表示理解，隨後自行離去。分享該則圖片的帳號擁有者則表示，自己沒有參與組織示威活動，也不清楚發起的人是誰。

此前女王大街已發生過抗議封城的示威活動，約100人到場，4人被捕。另一個陶朗加的示威活動則有20人到場，4人被捕。目前紐西蘭因為傳出1例Delta變種病毒本土病例，便立即實施全國封城，進入第四級也是最高等級的封鎖。