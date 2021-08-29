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菲律賓單日近2萬例確診創新高！　首都圈防疫措施延長至9月7日

▲▼菲律賓疫情,covid-19。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓疫情嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社馬尼拉28日綜合外電報導

菲律賓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，28日確診人數再創新高，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已透過發言人宣布，延長首都馬尼拉及部分省分的防疫限制。

菲律賓原本就是亞洲地區疫情最嚴峻的國家之一，在高傳染力的Delta變異株肆虐下，菲國正努力應對激增的社區傳播病例。

衛生部28日通報1萬9441例染疫、167人死亡，這是過去9天裡，確診人數第3度刷新紀錄。目前菲國累計染疫人數超過193萬、病故人數達3萬3008人

總統發言人羅奎（Harry Roque）透過聲明宣布，馬尼拉大都會現行、第二嚴格的隔離限制措施將延長至9月7日。儘管部分企業允許50%員工進公司上班，餐廳內用、個人照護服務與宗教活動仍未開放。

馬尼拉大都會由16個城市組成，擁有超過1300萬人口，這裡是該國疫情重災區，佔全國累計確診人數的1/3、死亡總數的1/4。

菲國衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire ）表示，「我們預期，未來數天內，確診人數將持續上升。」

維赫利說，「提升疫苗覆蓋率、縮短確診至隔離的時間，以及確保人民遵守地區衛生標準，都有助遏止社區傳播。」

該國財政部指出，擁有逾1億人口的菲律賓，迄今共取得1億9489萬劑COVID-19疫苗，足以替全國民眾接種。

菲國財政部長杜明奎（Carlos Dominguez III）表示，截至目前4900萬劑疫苗已經交付給菲國，另外4200 萬劑疫苗將於下月到貨。他還說，政府計畫在明年1月前，替所有國民施打疫苗。

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