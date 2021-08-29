小學老師「出現症狀」當過敏　脫口罩上課…害班上一半學生確診

▲小學老師「出現症狀」當過敏，堅持上課害班上一半學生確診。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）27日公布一則新冠肺炎傳播案例，加州馬林郡（Marin County）一名未接種疫苗的小學老師在出現感染症狀後，不但照常到學校上課，還未戴口罩在學生面前朗讀課文，導致班上超過一半的學生染疫，甚至擴散到其他班級、學生家長及附近社區。

根據美國CBC報導，事件中的小學老師5月19日出現感染症狀，但他誤認只是一般的過敏症狀發作，沒有多想反而繼續到學校上課，甚至無視學校要戴口罩的規定，在課堂中朗讀課文時把口罩拿掉，直到5月21日他到醫院進行篩檢，2天後收到陽性報導，學校立刻通報當地衛生局，衛生局也立刻啟動調查機制。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，事件總共導致27人師生及家長感染，其中有人甚至感染了傳染力較強的Delta變種病毒株，所幸沒有任何患者出現重症情況，經過一段時間的隔離治療後，所有患者均順利康復出院。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）27日在白宮簡報會議上討論此案，表示，由於目前未開放12歲以下孩童接種疫苗，建議成年人，特別是有接觸含子的成年人務必接種疫苗，才能讓孩子得到保護。



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