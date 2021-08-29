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跟機場爆炸無關！五角大廈證實炸死ISIS-K 2人　超前原因曝光

記者趙蔡州／綜合報導

為了報復ISIS-K（伊斯蘭國呼羅珊省）的恐怖炸彈攻擊，美軍派出無人機展開空襲。五角大樓27日表示，空襲炸了2名ISIS-K成員，並聲稱2人是ISIS-K陰謀的的策劃者及推動者，另一名美國官員更聲稱，2人涉嫌參與並計畫未來進行更多的襲擊事件。

根據《今日美國》報導，五角大樓28日表示，美軍在阿富汗東部楠格哈爾省發動無人機攻擊，行動成功擊斃了2名ISIS-K成員、1名ISIS-K成員受傷，並沒有波及無辜平民。

▲▼美軍無人機炸死ISIS-K成員！現場畫面曝光。（圖／翻攝自推特／@AsvakaNews）

▲美軍無人機空襲ISIS-K成員。（圖／翻攝自推特／@AsvakaNews）

五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，2名被擊斃的成員是ISIS-K組織陰謀的策劃者及推動者，「讓這兩人從地球上消失，這是一件好事」。

另據《彭博社》報導，一名美國官員稱，2名被擊斃者涉嫌參與並策劃未來更多的襲擊事件，但與周四（26日）發生在喀布爾的恐攻事件沒有直接聯繫。

據悉，ISIS-K於26日針對喀布爾機場發動2起自殺炸彈攻擊，造成至少183人死亡、超過200人受傷，死者包含13名美軍人員，其中大部分是20歲海軍陸戰隊員。目前美國正開始從喀布爾撤出軍隊和軍用裝備，希望盡早完全撤離。

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