《鬥陣》麥卡利確定改名「要更符合遊戲」　社群熱議：矯枉過正？

記者蘇晟彥／綜合報導

動視暴雪日前深陷「性騷擾事件」困擾，《魔獸世界》NPC就因以員工命名遭到牽連更改，而《鬥陣特攻》知名角色牛仔麥卡利也在27日由官方推特正式宣布，將進行更名並更能代表《鬥陣特攻》所彰顯的意義。此外，官方也宣布未來不會再以員工名稱進行英雄命名，引起社群議論。

暴雪相關遊戲一直以來，都有將優秀員工、設計師拿來做遊戲角色命名的習慣，但受到近日性騷擾相關事件影響，這些「優秀員工」都身陷「寇司比套房」（Cosby Suite）事件中，包含這次事件的主角資深設計師Jesse McCree亦同。因此，在27日在官方推特宣布，要將麥卡利的英雄角色做更改。

他們進一步解釋，我們希望在未來《鬥陣特攻》能貫徹包容、公平的理念，當我們思考要如何實踐這個信念時，我們認為將麥卡利進行更名是有必要的一件事。我們明白這將會是一個巨大的改變，畢竟麥卡利跟整個故事淵源極深，恰逢九月《鬥陣》會進行全新故事更新，因此會在這個方向著手進行。此外，我們承諾未來不會再以員工名稱進行英雄角色命名。

對此，此消息宣布後引起社群上正反不同的議論，有人認為暴雪此舉仍在止血，希望能將這些有性騷擾醜聞的元素通通趕出暴雪的世界；但也有部分人認為矯枉過正，麥卡利已經存在《鬥陣》非常久，突然要改名非常奇怪，但也等待之後官方要怎麼「轉」過去吧。