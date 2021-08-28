CNN專訪「ISIS-K指揮官」曝驚人內幕　恐攻前2周一句話預告

▲ISIS-K對喀布爾機場發動自殺炸彈攻擊，造成13名美軍人員死亡。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）26日在喀布爾機場外發動自殺炸彈攻擊，造成至少183人死亡，其中包含13名美軍人員。美國CNN日前釋出了一支專訪ISIS-K指揮官影片，可以聽見ISIS-K指揮官表示，ISIS-K成員平常行事相當低調，並一直在等待發動恐攻的最佳時機。

CNN在恐怖攻擊2周前，專訪了一名匿名的ISIS-K指揮官。影片中可以看見，ISIS-K指揮官（黑影）表示，他可以指揮的成員有600人，目前在塔利班的隊伍中低調活動，他也曾經親自下場與塔利班並肩作戰。

指揮官指出，組織的成員行事相當低調，並一直在等待襲擊的機會，並強調在外國人離開阿富汗時，就是組織擴大行動的最佳時機，「隨著他們（軍隊）的離開，我們可以重新開始行動」。

報導指出，上述專訪影片的內容透露出，這次的炸彈攻擊早有跡可循，加上有數數量不明的ISIS-K成員在混亂中獲釋，進一步讓ISIS-K壯大。

CNN戰地記者也透露，他們在與塔利班哨站交流時，發現哨站人員只關心通行文件，並沒有積極尋找可能的武器或爆炸物，可能就是這一個小細節沒有注意，才讓炸彈犯得逞。