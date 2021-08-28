前夫變姐夫！她斷了5年婚姻「姐姐秒失聯」　超扯真相網全氣炸

▲ 莎拉和前夫的婚禮上，姐姐是她的伴娘。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女網友先前分享自己的家庭是如何在疫情期間四分五裂，頓時在社群媒體上爆紅，原來她和攜手5年的丈夫離婚後，自己的親姐姐突然失聯，不久後卻得知二人訂婚的消息，令她氣得上網分享，掀起熱烈討論。

《太陽報》27日報導，TikTok用戶莎拉在影片中表示，她5年前和大她20歲的前夫結婚，當時的伴娘是她的親姐姐。她曾經將大她10歲的姐姐視為人生中最好的朋友，直到姐姐決定和她的前夫訂婚，在影片中一度大罵姐姐「垃圾」。莎拉上傳的照片中可見，她的前夫單膝跪地，為她姐姐戴上戒指。

莎拉不久後上傳另一段影片說明，和結婚5年的前夫分開後，有很長一段時間都聯絡不上姐姐，令她察覺異狀，開始在二人的社群網站上尋找蛛絲馬跡，才發現他們正在談戀愛，令她覺得難堪、感覺被背叛。更加詭異的是，她和前夫離婚前，姐姐和前夫相處得並不融洽。

她的父母曾當面詢問莎拉的姐姐，是否和莎拉的前夫交往，但這對姐妹的母親現在認為，莎拉需要接受現實。

事實上，莎拉最早在今年1月分享這段經歷，至今累計210萬次觀看，網友紛紛留言表示，「這真的不行」、「太糟糕」、「請問照片裡是誰在祝福他們」、「我的繼姐和我的前夫結婚，他們在我們離婚前就開始約會了」、「所以妳的前夫會變成妳的姐夫，我的天」。

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