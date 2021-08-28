　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日男潑酸「大學社團同學」害毀容！犯後搭機奔沖繩　黑衣身影曝光

▲▼日男潑酸「大學社團同學」害毀容！犯後搭機奔沖繩　黑衣身影曝光。（圖／推特／MPD_sousa1）

▲花森弘卓犯案過程被車站內的監視器拍下。（圖／推特／警視廳刑事部捜査第一課）

記者王佩翊／編譯

日本一名25歲職業不明的男子24日晚間在東京地鐵白金高輪站向22歲男子潑灑硫酸，導致對方臉部重創，另一名在被害人後方的34歲女性則是在混亂中跌倒，受到輕傷。事發後嫌犯一路逃亡並搭機經由那霸機場進入沖繩，不過28日就在朋友家中被當地警方逮捕，接下來預計會被移送回東京。

根據《日本放送協會》報導，現年25歲的嫌犯花森弘卓24日晚間9時身穿黑衣黑褲、頭戴黑帽，手持硫酸走進東京地鐵的白金高輪站，並突然朝另一名22歲男性的臉部潑灑硫酸，導致對方重傷，至少要接受6個月的治療才能康復。嫌犯犯後隨即搭乘新幹線前往靜岡縣的家中，並在隔日離開家裡，搭乘電車往名古屋方向移動，並在27日從中部國際機場搭機前往沖繩。

花森弘卓抵達沖繩後便搭巴士到宜野灣市的友人家躲藏，不過28日早上就被沖繩警方逮捕，過程中甚至一度假冒他人姓名。據悉，花森的手臂等處也有遭硫酸腐蝕的輕微傷口，不過已經在醫院接受治療。警方預計近日要將他移送回東京接受調查。

警視廳表示，目前仍在調查詳細犯案經過，不過針對犯案動機，嫌犯仍然保持沉默，拒絕回應。據了解，受害人與嫌犯曾經在沖繩縣就讀同一所大學，兩人在學期期間曾經加入同一個社團，不知是否與犯案動機有關。

另一方面，除了遭潑酸的受害人外，有另一名34歲的女性因為事發當時站在被害人身後因此遭到波及，被撞倒在地後，受到輕傷。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
台南男打完高端3天「連送2次急診」　友曝：副作用一直在
不滿官員跟老百姓搶BNT　李艷秋：是該拍桌的時候了
全台大學準備開學　「線上or實體授課」各校措施一次看
最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排
林昀儒中職開球挖地瓜！　「我很興奮，但看不出來」
BNT國、高中生優先打　青少年有4大常見副作用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前夫變姐夫！她斷了5年婚姻「姐姐秒失聯」　超扯真相網全氣炸

「A片＋情趣用品」被丟光！他狀告親生父母勝訴　法官判賠125萬元

打架被推倒…他頭卡月台被「行駛列車」劃破　血紅巨傷口深可見骨

日男潑酸「大學社團同學」害毀容！犯後搭機奔沖繩　黑衣身影曝光

丹麥防疫規定「9月全數解除」　接種率破7成！病毒已無嚴重威脅

普立茲得主：塔利班將扼殺媒體　「阿富汗恐成下一個北韓」

14歲少女打BNT疫苗　15分鐘後突失去意識！昏倒撞傷頭部

現場畫面曝光！美軍無人機炸死ISIS-K成員　地被轟出巨大坑洞

最小才5歲！奈及利亞百名學生「遭綁架3個月」　終於和父母團聚

突颳大風！風箏衝浪手被捲上122m高空　狠狠撞上房子爆血斃命

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

金鐘獎大喊「我有妥瑞症」　劭庭：希望大家了解其實很平常！

前夫變姐夫！她斷了5年婚姻「姐姐秒失聯」　超扯真相網全氣炸

「A片＋情趣用品」被丟光！他狀告親生父母勝訴　法官判賠125萬元

打架被推倒…他頭卡月台被「行駛列車」劃破　血紅巨傷口深可見骨

日男潑酸「大學社團同學」害毀容！犯後搭機奔沖繩　黑衣身影曝光

丹麥防疫規定「9月全數解除」　接種率破7成！病毒已無嚴重威脅

普立茲得主：塔利班將扼殺媒體　「阿富汗恐成下一個北韓」

14歲少女打BNT疫苗　15分鐘後突失去意識！昏倒撞傷頭部

現場畫面曝光！美軍無人機炸死ISIS-K成員　地被轟出巨大坑洞

最小才5歲！奈及利亞百名學生「遭綁架3個月」　終於和父母團聚

突颳大風！風箏衝浪手被捲上122m高空　狠狠撞上房子爆血斃命

吳宗憲怒批年度金曲抄襲　酸盧廣仲《刻在》涉抄襲

Jessi直球示愛：總有一天親到他　李相燁害羞認「腦中有畫面」

超噁！漢堡吃到「加熱過的乾燥劑」…男星喊話業者：需要的不是致歉

「他人好好喔！」古林睿煬摔手套懊惱破皮　李振昌主動送暖

79歲阿祖拉拔長大的貓！對麥克風「啊啊啊」接唱超配合　千網笑慘

ORBIS攜手cherng推「動態貼圖」免費載、專科洗面乳「拉拉熊」上身

打完高端才3天…台南男「連送2次急診」！友曝：副作用一直在

中職二軍／杜家明「鐵支」雙響砲　兄弟超車悍將登第一

北二高南下111K轎車撞休旅3傷　封閉3車道！後方大塞

富邦追回2分馬上被反超　味全3局3比2領先富邦

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

國際熱門新聞

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

美國空襲報復　擊斃ISIS-K襲擊策劃者

他跟風驗DNA臉綠慘！養兒11年才知是別人的種

友邦貝里斯證實　與台洽談取得高端疫苗

女孩逃出阿富汗「高興到飛起來」暖哭網

生下「尖頭兒」被趕走！狠父還想殺了兒子

美國撤離名單　直接交給塔利班

浮冰漂流　科學家發現世界最北島嶼

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

紐時：IS炸彈客走向美軍自爆釀170死

阿富汗撤軍摧毀拜登執政威信　支持率跌破50%大關

現場畫面曝！美無人機炸死ISIS-K成員

賓客放鳥婚禮　新人寄發票要求支付6693元

拜登收國安情資　最危險時刻來臨

更多熱門

相關新聞

體育師接種輝瑞得血癌！20多歲未婚妻崩潰

體育師接種輝瑞得血癌！20多歲未婚妻崩潰

南韓一名30多歲的男子擔任體育教師，今年7月底安排接種第1劑輝瑞（BNT）疫苗，原本日常生活本不抽菸、不喝酒的他，在接種疫苗後，於8月初接受牙齦治療時，卻發現體內止血功能出現異狀，竟得耗費4個多小時才能成功止血，踢足球後雙腿出現瘀傷、扁桃浮腫，沒想到卻被診斷罹患急性血癌。

日本每18人就有1人有「莫德納手臂」　83%是女性

日本每18人就有1人有「莫德納手臂」　83%是女性

日證實：2年輕男性接種「受汙染」莫德納疫苗死亡

日證實：2年輕男性接種「受汙染」莫德納疫苗死亡

南韓去年新生兒數再創新低！

南韓去年新生兒數再創新低！

南韓公務員「跪地淋雨」為官員撐傘

南韓公務員「跪地淋雨」為官員撐傘

關鍵字：

日韓要聞硫酸

讀者迴響

熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

第七輪對象出爐！開放29歲以上可打　明起預約

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

白家綺「奢華豪宅曝光」！

BNT今開放意願登記！備妥雙證件、簡單2步驟就完成

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」！民眾崩潰

《當男人戀愛時》編劇簡持中病逝

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面