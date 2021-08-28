日男潑酸「大學社團同學」害毀容！犯後搭機奔沖繩　黑衣身影曝光

▲花森弘卓犯案過程被車站內的監視器拍下。（圖／推特／警視廳刑事部捜査第一課）



記者王佩翊／編譯

日本一名25歲職業不明的男子24日晚間在東京地鐵白金高輪站向22歲男子潑灑硫酸，導致對方臉部重創，另一名在被害人後方的34歲女性則是在混亂中跌倒，受到輕傷。事發後嫌犯一路逃亡並搭機經由那霸機場進入沖繩，不過28日就在朋友家中被當地警方逮捕，接下來預計會被移送回東京。

根據《日本放送協會》報導，現年25歲的嫌犯花森弘卓24日晚間9時身穿黑衣黑褲、頭戴黑帽，手持硫酸走進東京地鐵的白金高輪站，並突然朝另一名22歲男性的臉部潑灑硫酸，導致對方重傷，至少要接受6個月的治療才能康復。嫌犯犯後隨即搭乘新幹線前往靜岡縣的家中，並在隔日離開家裡，搭乘電車往名古屋方向移動，並在27日從中部國際機場搭機前往沖繩。

花森弘卓抵達沖繩後便搭巴士到宜野灣市的友人家躲藏，不過28日早上就被沖繩警方逮捕，過程中甚至一度假冒他人姓名。據悉，花森的手臂等處也有遭硫酸腐蝕的輕微傷口，不過已經在醫院接受治療。警方預計近日要將他移送回東京接受調查。

警視廳表示，目前仍在調查詳細犯案經過，不過針對犯案動機，嫌犯仍然保持沉默，拒絕回應。據了解，受害人與嫌犯曾經在沖繩縣就讀同一所大學，兩人在學期期間曾經加入同一個社團，不知是否與犯案動機有關。

另一方面，除了遭潑酸的受害人外，有另一名34歲的女性因為事發當時站在被害人身後因此遭到波及，被撞倒在地後，受到輕傷。

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