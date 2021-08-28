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現場畫面曝光！美軍無人機炸死ISIS-K成員　地被轟出巨大坑洞

▲▼美軍無人機炸死ISIS-K成員！現場畫面曝光。（圖／翻攝自推特／@AsvakaNews）

▲地面被炸出巨大坑洞。（圖／翻攝自推特／@AsvakaNews）

記者張方瑀／綜合報導

激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）在阿富汗喀布爾機場發動攻擊，造成13名美軍死亡後，美國軍方證實已在阿富汗東部的楠格哈爾省發動無人機攻擊，確認一名ISIS-K成員死亡。當地媒體也在推特曝光攻擊現場照片，可以看到ISIS-K成員的車輛已燒成焦黑，旁邊地面也被炸出巨大坑洞。

▲▼美軍無人機炸死ISIS-K成員！現場畫面曝光。（圖／翻攝自推特／@AsvakaNews）

▲車輛後座一片焦黑。（圖／翻攝自推特／@AsvakaNews）

美國中央司令部發言人厄本（Bill Urban）透過聲明表示，美軍已針對ISIS-K策劃師（planner）發動攻擊，初步跡象顯示我們殺死目標，且未造成平民傷亡。根據《衛報》報導，無人機當時自中東地區起飛襲擊該名男性武裝份子，且當時目標身旁有另名IS同夥，最終證實其中1人死亡。

阿富汗當地媒體《Asvaka News》在推特發布三張攻擊現場照片，並指出美軍27日晚間12時左右，在東部的楠格哈爾省（Nangarhar）發動攻擊行動，軍方表示死亡的是ISIS-K關鍵成員。從曝光的畫面可以看到，車子後半部已被燒成焦黑，地面也被炸出巨大坑洞，可見爆炸威力相當驚人。

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