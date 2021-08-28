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美軍炸毀喀布爾「最後CIA基地」！　防塔利班取得機密資料

▲▼駐阿富汗美軍，海軍陸戰隊隊員在喀布爾哈米德．卡爾扎伊（Hamid Karzai International Airport）機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍在機場外協助疏散難民。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班攻陷阿富汗，各國連忙進行撤僑之際，首都喀布爾27日傳出巨大爆炸聲，響遍整座城市。美國官員證實，美軍爆破喀布爾機場外最後一座中央情報局（CIA）基地「老鷹基地」（Eagle Base），以確保其中的設備及資料不會落入塔利班手中。

《紐約時報》報導，老鷹基地最早是個小型哨站，後來發展成龐大的情報中心，用來訓練阿富汗情報機構的反恐部隊。據現任及前任官員說法，這也是阿富汗政府垮台後唯一一支繼續戰鬥的部隊。曾在阿富汗服務的CIA官員馬爾羅伊（Mick Mulroy）說明，他們是阿富汗過去20年內牽制塔利班的主要力量之一，戰到最後一刻，死傷慘重。

當地阿富汗人對老鷹基地所知甚少，基地建築非常安全，設計得幾乎不可能被滲透，不僅有10英尺高（約3公尺）的圍牆圍繞，還有一道極厚的金屬門。車輛進入後有3個外部安全檢查站，車輛經過搜索並接受文件審查後才能通過。

《紐約時報》指出，美國早有計畫爆破老鷹基地，與喀布爾機場外的恐怖攻擊無關。一名CIA承包商說明，將基地夷為平地並不容易，除了燒毀文件、銷毀硬碟以外，還得燒毀敏感設備，以免被塔利班取得。

激進組織「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）26日分別在喀布爾機場一個主要出入口及附近一家飯店發動攻擊，已知至少170名阿富汗人及13名美軍人員喪命。美國撤離任務將於31日結束，塔利班曾表示，不會接受延後撤離期限。拜登政府官員也表示，若撤離行動超過831大限，將大大增加阿富汗人及美國軍隊風險。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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