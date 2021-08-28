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別再說長度不重要！女人最愛「勃大莖深」獲證實　尺寸增大秘方曝光

▲▼英國研究指出，女性的確更偏愛「勃大莖深」的男性。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲英國研究指出，女性的確更偏愛「勃大莖深」的男性。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者羅翊宬／綜合報導

全球的男性都極愛對外炫耀自己生殖器的長度與尺寸，因為這往往牽繫著男性的自尊心，儘管陰莖尺寸宛如過兒童節般的男性會用「莖不在長，有技則靈」的說法做反駁。然而，英國有一項研究證實，女人在性愛上的滿意度，的確與男性陰莖長度有著很深的關聯。學者發現，女性更加偏愛又長、且能夠深插的陰莖。

根據英媒《太陽報》，英國倫敦國王學院（King’s College London）近日針對男性生殖器長度與性愛滿意度關聯進行研究，該項研究的對象為12對的情侶或夫妻，每一對男女都得到3款尺寸不一樣的陰莖套環，每一款的套還能讓男性陰莖長度差距達0.5英吋（1.2公分）。

▲▼女伴在完成每次性行為後，都得進行滿意度調查。（圖／CFP）

▲女伴在完成每次性行為後，都得進行滿意度調查。（圖／CFP）

研究人員指示參與研究的男女，要求男方在性行為時，3種尺寸不一樣的套環都必須使用，每一款套還需使用3至5次，不過切忌在性行為時須向女方保密套環尺寸；而女方則是在完成每次的性行為後，都要針對性愛時獲得的性快感與高潮進行滿意度調查，最低分為0分、最高分為100分。

結果顯示，平均陰莖每縮小15%，則女性在性行為時獲得的滿意度會減少18%；而只要男性的陰莖插入的深度愈深，則會提高女性的滿意度。不過正所謂「物極必反」，在一項針對4700名女性的調查顯示，女性若要達到性高潮的最佳陰莖尺寸是8英吋（20.3公分），但若尺寸再增大，則高潮成功率反而會下降。

研究團隊代表維爾（David Veale）在論文內解釋，此項研究不應被誤解為陰莖長度的增加一定會提高女性的性高潮，「對於那些還未有性經驗、或害怕被拒絕的男性而言，此項研究結果也無法蓋棺定論，因為除了陰莖長度以外，還有許多項因素決定女伴是否能容易感到性高潮。」

▼研究指，同性戀男性陰莖尺寸較異性戀大。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲▼研究指，同性戀男性陰莖尺寸較異性戀大。（圖／取自免費圖庫Pexels）

另外，加拿大布洛克大學教授安東尼（Anthony F. Bogaert）過去曾抽樣調查4000人後，在論文內發表研究成果。他分析，男性的性傾向也對陰莖長度產生深遠影響，因為同性戀男性的陰莖長度與尺寸，無論是正常垂下或是勃起時，都遠較異性戀男子更粗大。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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