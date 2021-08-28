身為美國盟友卻又扶植塔利班　《紐時》曝阿富汗戰爭「最大贏家」

▲阿富汗塔利班部隊成員坐在喀布爾國際機場外的一輛裝甲車上。（圖／路透）

記者張寧倢／外電報導

美國在阿富汗持續了20年的反恐戰爭在一夕之間結束，塔利班宣稱以不流血的方式攻下喀布爾後，巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德（Islamabad）一座清真寺上頭，高高升起了塔利班的代表旗幟，意在羞辱美國的失敗。《紐約時報》分析稱，這同時表明了，巴基斯坦才是這場20年阿富汗戰爭的「真正勝利者」。

《紐約時報》前伊斯蘭瑪巴德、現北京分社社長裴若思（Jane Perlez）分析，表面上，巴基斯坦是美國打擊塔利班（Taliban，或譯神學士）與蓋達組織（al-Qaeda）的夥伴，過去20年來，巴國軍方獲得美國數百億美元的資助，儘管華府承認其中很大一筆錢掉進解釋不清的黑洞裡，但美國別無選擇，他們寧願在阿富汗打一場混亂戰爭，也不願與擁有核武的巴基斯坦發生衝突，此外，巴基斯坦的港口與機場也是重要的軍備補給線與輸入口。

▲美軍從阿富汗喀布爾的哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）撤離。（圖／路透）

事實上，911事件後巴美關係就從表裡不一開始逐漸四分五裂，尤其是美國致力於打擊的阿富汗塔利班，在很大程度上是由巴基斯坦的情報機構「三軍情報局」（簡稱ISI）所創建的，ISI在這場戰爭中始終扶植、保護著塔利班在巴基斯坦境內的骨幹力量，更協助塔利班訂定計畫、培訓專業技能。部落領導人表示，塔利班3個月以來橫掃阿富汗之際，巴基斯坦軍方讓境內庇護所的新武裝分子順利通過邊界，是對美國訓練的阿富汗政府軍的最後一擊。

報導稱，儘管巴基斯坦被認為是美國的盟友，但它始終致力於本國利益，就像世界上所有國家一樣，而巴基斯坦的利益範疇並不包含美國在邊境建立大規模軍事存在、一個巴基斯坦無法控制的民主自治的阿富汗，或是一支強大的、具核心領導的軍隊。巴基斯坦在阿富汗目的是建立一個勢力範圍，以抵禦宿敵印度。

▲塔利班分子在阿富汗街頭巡邏。（圖／路透）

報導分析，雖然巴基斯坦似乎是阿富汗戰爭的最大贏家，但隨著塔利班接管阿富汗，巴基斯坦在西方國家中搖搖欲墜的聲譽可能會一落千丈，制裁的呼聲已在社交媒體上流傳。若無外國資金，巴基斯坦恐怕得依賴喀布爾新統治者（塔利班）的毒品貿易。巴基斯坦未來最大的課題是，要如何處理這個被作為戰利品且已經支離破碎的國家？

前美國CIA駐巴基斯坦站站長Robert L. Grenier曾說，「如果阿富汗塔利班成為一個被遺棄國家的領導者，這種可能性是存在的，巴基斯坦將會發現自己與他們拴在了一起。」

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