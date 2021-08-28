「莫德納手臂」大片紅腫癢！日調查：每18人就有1人有　83%是女性

▲根據調查，有5.6%的民眾在接種莫德納疫苗後，手臂會出現大面紅腫癢的情況。（圖／取自厚生勞動省調查報告）



記者王佩翊／編譯

部分民眾在接種莫德納疫苗後，手臂會出現一片紅癢的副作用，被稱作「莫德納手臂」。對此，日本自衛隊中央醫院針對4萬名已施打莫德納疫苗的民眾進行大規模調查後發現，每18人中就會有1人出現這種症狀，其中有83%都是女性。不過參與調查的醫師也表示，儘管數據看起來相對而言較高，但症狀通常不嚴重，無須擔憂，最好還是把握機會接種疫苗。

根據《日本放送協會》報導，自衛隊中央醫院負責在東京大手町大規模接種中心實施莫德納疫苗接種，該院日前公布了「莫德納手臂」的最新調查報告。報告中針對7月1日起一週內接種莫德納疫苗的4萬2017名長者進行分析，發現共有2369人出現手臂大片泛紅腫癢的情形，也就是所謂的「莫德納手臂」。意即每18人中，就有1人有莫德納手臂，占5.6%，其中83%都是女性。

調查指出，莫德納手臂最早會從接種首劑疫苗的4天後出現，不過也有21天後才出現症狀的案例，大多數則會在施打後一週出現。另外，症狀大多在4到8天就會完全消失。

對此，參與調查的自衛隊佐世保醫院醫官田村格表示，莫德納手臂好發於女性與年輕族群，由於症狀較輕微，因此即使發生了也可以繼續接種第二劑疫苗，無須過於擔心，也千萬不要錯過接種疫苗的機會。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast