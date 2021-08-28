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社會 社會焦點 保障人權

噪音管制值沒過！車主率10友圍毆麗寶賽車場員工　釀2傷送醫

▲車迷朝聖！麗寶賽道嘉年華國慶連假登場，各方好手飆速爭鋒。（圖／麗寶賽車場提供）

▲麗寶賽道今上午發生一起毆打事件。（示意圖／麗寶賽車場提供）

記者陳羿妏／台中報導

台中麗寶國際賽車場G2賽道今（28日）上午發生一起毆打事件，現場是由特定俱樂部主辦賽道安駕課程，不料，參與活動車主因車輛不符合現場噪音管制標準，竟率10多名友人毆打賽車場2名噪音檢測工作人員。對此，警方獲報後，目前已介入偵辦中，至於2名傷者則送醫救治當中。詳細情形則有待調查釐清。

麗寶國際賽車場說明，今日由某車隊俱樂部主辦的賽道安駕活動，場域方如過去一樣，所有車輛下場前均需先完成相關噪音管制檢測，符合標準才會同意下場體驗。不料，由鄭姓車主所駕駛的車輛，因排氣管噪音超標，於第一次檢驗即未通過，檢驗人員請其改善，得進行第二次檢驗，當下鄭姓車主已有不滿，出現刻意原地加速、似乎有意衝撞現場工作人員以及宣洩情緒的反應。

爾後，再經過兩次複驗仍未符合標準，直到第四次檢驗才低於噪音管制值，但鄭姓車主卻突然召集10多名友人，在噪音檢測處現場，圍毆賽車場兩名工作人員，其中一位年約50多歲同仁血流如注送豐原醫院，另一位主管則疑似腦震盪送李綜合醫院醫治。

麗寶國際賽車場表示，其賽車場為全台唯一通過FIA國際認證的G2賽道，在推廣專業賽車運動的同時，亦嚴格落實噪音管制，不僅積極設置各式隔音措施（隔音牆、隔音磚、大量植栽，鄰近學校增設隔音窗等），在參與現場活動車輛的噪音檢測上，更輔以靜態、動態噪音雙重檢測，搭配車輛車體改裝目視檢查等，未符合規範ㄧ律不得下場，這些作為就是宣示堅持噪音控管的重要性。

麗寶國際賽車場進一步說明，絕大部分愛車人士，都支持要在合法安全且符合規範下，進行賽車活動的體驗，日後賽車場也會繼續落實；這次發生賽車場員工為落實噪音管制卻被車主聚眾圍毆事件，已由警方介入處理，接下來也將持續現場的噪音管制作為，並不會受到影響。

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