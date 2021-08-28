南韓去年新生兒數創新低！史上「跌破30萬防線」　17行政區未滿百人

▲南韓生育率逐年創新低，2020年新生兒數跌到僅剩27萬人。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓生育率屢創新低，去年（2020）的出生嬰兒數更慘跌到僅剩27萬人，跌破2019年的「30萬名新生兒防線」，再度刷新史上的最低紀錄，而在經濟合作暨發展組織（OECD）的38個成員國中，更是唯一一個總和生育率未達1的國家。另外，南韓有17個行政區去年新生兒數未滿100人，恐怕成為人口逐漸凋零、消滅中的行政區。

根據《韓聯社》報導，南韓統計廳25日公佈「2020年出生統計」報告，結果顯示，去年南韓的新生兒數僅為27萬2300人，與前一年（2019）30萬2700人的新生兒數相比，足足跌了3萬300人（10%），為南韓史上首度新生兒數掉到「20多萬」防線，與19年前的初生嬰兒數相比，根本是跌了一半。

▲結婚、生育已非現今南韓年輕人追求的主要價值觀。（圖／CFP）

統計指出，南韓在1970年代新生兒數可維持100多萬人，然而到了2001年卻掉到50多萬人，2002至2016年的15年之間維持在40多萬人，然而到了2017年卻降到35萬人，此後還是逐年遞減，直到2020年「30萬新生兒數」防線終告失守。

至於南韓2020年的總和生育率為0.84，與前一年相比略降0.08，而從行政區（特別市與廣域市、道）來看，世宗市的總和生育率為最高（1.28）、首爾市則為最低（0.64）。

隨著南韓人口高齡化、生育率屢創新低，各地方政府開始擔心人口的凋零，恐怕會造成未來行政區的合併與消滅。據統計，南韓全境229個行政區劃（市郡區）中，有50個行政區（占22%）的2020年新生兒數未滿200人、其中更有17個行政區未滿100人，與2015年僅有3個行政區新生兒數未滿100，5年來就增加了14個行政區。

位處偏鄉的地方政府擔憂，一旦境內新生兒數下降，代表未來國小、國中、高中將會招收不到學生，地方政府的基本盤大受影響，最後恐怕會使該行政區被合併、消失。

▼南韓城鄉差距拉大造成人口高齡化、生育率低的現象愈加嚴重。（圖／CFP）

以下為17個2020年新生兒數未滿100的南韓行政區

江原道高城郡（98人）、全羅北道長水郡（95人）、釜山廣域市中區（94人）、忠清南道青陽郡（92人）、江原道襄陽郡（89人）、全羅北道茂朱郡（89人）、全羅南道求禮郡（88人）、慶尚南道宜寧郡（87人）、慶尚南道山清郡（86人）、仁川廣域市甕津郡（80人）、忠清北道槐山郡（78人）、慶尚北道青松郡（78人）、忠清北道丹陽郡（74人）、全羅南道谷城郡（68人）、慶尚北道軍威郡（59人）、慶尚北道英陽郡（52人）、慶尚北道鬱陵郡（30人）

南韓監查院在7月的報告中針對全國地方政府負責人口政策的245名官員進行造成低生育率、高齡化的原因調查，結果有66.3%的人認為年輕人口的外流是主因、22.8%的人認為結婚適齡人口不足、8.9%的人認為大環境與經濟困境造成育兒困難、6.9%的人則認為是居住費用上漲、6.9%的人認為結婚或生育已非現代年輕人追求的主流價值觀。

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